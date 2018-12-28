Как не потерять Абхазию?

13:00

Планы Тбилиси по «деоккупации» Абхазии в случае утраты Россией интереса к республике могут оказаться результативными



Фото с сайта topwar.ru

На протяжении последних двух десятков лет стержневым моментом политики грузинского руководства было и остается «возвращение исконных грузинских земель», как в Тбилиси именуют независимые республики Абхазию и Южную Осетию.

Причем сегодня грузинское руководство наряду с традиционной подготовкой военного реванша начинает применять куда более коварные методы, нацеленные на конечное порабощение абхазского и юго-осетинского народов.

Об этом, а также о тех проблемах, что стоят перед жителями Абхазии, рассказал военный журналист Владимир Попов, автор книги «Абхазский крест», презентация которой на днях состоялась в пресс-центре РИА «Новости».

- Владимир Анатольевич, насколько серьезно вы оцениваете военную угрозу молодым республикам со стороны Грузии?

- Эта угроза никуда не делась и продолжает сохраняться, пока политическая элита Грузии больна идеями реваншизма.

Напомним, что пару лет назад глава Республиканской партии, на тот момент председатель парламента Давид Усупашвили, провозгласил, что пока часть территорий страны оккупирована, миссия вооруженных сил Грузии остается невыполненной. Пришедшие сегодня к власти в Грузии политики повторили это практически слово в слово.

Нынешняя грузинская армия – это не набранная с бору по сосенке нацгвардия, атаковавшая Сухум и Гагру в 1992 году. И даже не те части, что атаковали Цхинвал в 2008-ом. Сегодня это вышколенная натовскими инструкторами, неплохо вооруженная и мотивированная 37-тысячная военная машина, которая вполне способна рвануть от Ингура на Сухум.

По новой американо-грузинской программе, которая стартовала в марте 2018 года, будут подготовлены девять батальонов, а в течение трех лет грузинскую армию полностью переформатируют.

По некоторым данным, последнее время американская военная помощь Грузии составляла от 50 до 70 миллионов долларов США ежегодно. Согласно принятой «Программе оборонной готовности Грузии», в восточной части Грузии от 40 до 50 американских офицеров круглогодично занимаются обучением грузинских солдат. В то время как, например, вооруженные силы Абхазии насчитывают сегодня всего две тысячи штыков.

- Но, как мы понимаем, главной гарантией, что грузинские войска не пересекут Ингур, является могущество российской армии…

- В 2008 году наша армия тоже была несравненно сильнее грузинской, что, однако, не помешало Саакашвили атаковать Цхинвал и наших миротворцев. Поэтому исключать ничего нельзя, особенно если исходить не из намерений, а из возможностей. Кроме того, сами абхазы опасаются, что может измениться ситуация в самой России. Что если в Москве посчитают, что выгоднее не ссориться с американцами, то российские базы могут быть выведены с абхазской территории.

Эти опасения подкрепляются тем, что с момента развала СССР абхазская политика РФ была подвержена колебаниям.

К тому же, сегодня в Абхазии чувствуют некое снижение интереса к республике со стороны России. Напомним, что в сравнительно «сытые» для российской экономики годы до начала санкционной войны и жесткого противостояния с Западом в Сухум шли значительные средства, которые, увы, зачастую тратились неэффективно – просто «проедались».

Сейчас таких возможностей нет. Но в Абхазии сейчас просят не подачек, а нуждаются в инвестициях.

- Часто приходится слышать, что абхазов обвиняют в нежелании работать?

- Будем откровенны: мало кто любит работать ради работы. Абхазы достаточно трудолюбивы и сноровисты, но, к сожалению, этого недостаточно для того, чтобы преодолеть те трудности, с которыми республика сталкивается на протяжении всего своего существования. Напомню, что защитившая свою независимость в 1993 году республика вся лежала в руинах, ее население сократилось в два раза, промышленность полностью разрушена. Она лишилась чуть ли не главного своего дохода – туристов, и оказалась в жесткой блокаде со стороны… России.

Ни о каком восстановлении и речи быть не могло – только лишь выживание в неимоверно тяжелых условиях. Давайте представим себе послевоенную Западную Европу без плана Маршалла, а Восточную – без помощи СССР, и посмотрим, как бы она возрождалась?

В 2000-х блокада ослабла, но сам непризнанный статус не давал возможности для нормального развития. Так что удивляться тому, что до сих пор республика не реализовала все свои возможности, не приходится. А республике есть что предложить российскому потребителю. Здешняя вода – просто целебная, и ее здесь давно уже бутилируют. Фрукты, ягоды – экологические чистые. Наладить производство действительно уникальных джемов, варенья – достаточно легко.

А президент Рауль Хаджимба вполне уверенно говорит и о гораздо более масштабных проектах. Как все знают, Украина перекрыла идущий в Крым водный канал. Сегодня там вынуждены бурить скважины и брать пресную воду из подземных пластов. Это опасно, поскольку существует риск попадания в эти слои воды морской, соленой. Абхазский лидер предлагает построить водопровод от реки Кодор к крымскому берегу.

Кстати, это вполне реально, и примеры такого водовода имеются. Турция, например, не так давно провела по дну 80-километровый водопровод в Северный Кипр и теперь ежегодно поставляет туда 75 млн. кубометров воды.

Но все самые расчудесные планы и мечты абхазов разбиваются об отсутствие инвестиций, которые в республике напрямую связывают с угасанием интереса России к «абхазскому проекту».

Но если Москва не в состоянии предоставить Абхазии серьезные инвестиции, то хотя бы пусть откроет свой рынок для абхазских товаров. Да, сегодня в магазинах стоят абхазские вина, но это лишь малая доля того, что народное хозяйство республики могло бы поставить в Россию.

Причем огромной проблемой остается пограничный режим, являющийся препятствием не только для поставщиков сельхозпродукции, но и для туристов! Так, в сезон российским туристам, чтобы пройти пограничный контроль ФПС России, приходится по несколько часов стоять в очереди под палящим солнцем!

Иногда – с маленькими детьми. Один мой друг этим летом после трех часов плюнул и поехал с семьей отдыхать в Лазаревское. И так поступают очень многие.

То есть из-за никому не нужной процедуры республика лишается тысяч туристов. Какой в этом смысл? Особенно если учесть, что весь периметр государственной границы Абхазии охраняется российскими пограничниками. Что самое удивительное, пограничный контроль, когда выезжаешь в страны ЕС, проходишь несравненно легче и быстрее.

Иными словами, усложненный по непонятным причинам пограничный контроль является весьма серьезной проблемой для развития республики, причем ее решение не требует каких-то затрат. А в Абхазии сразу станет жить чуть-чуть полегче.

- В Тбилиси говорят о комплексном подходе в деле «реинтеграции». Что это означает?

- Старый добрый принцип кнута и пряника. О «кнуте», военном строительстве ВС Грузии, мы уже говорили, что же касается «пряника», то это, возможно, и есть самая большая опасность.

Стоит отдать справедливость, занятые этим вопросом грузинские специалисты и их американские кураторы действуют с выдумкой, энергично, напористо, и недооценивать такого противника нельзя. Чтобы в некотором роде деморализовать население за Ингуром, Тбилиси проводит активную политику по приручению непокорного народа.

Так, работают специальные программы по оказанию медицинской помощи абхазам. Достаточно человеку, в ней нуждающемуся, в том числе и в дорогостоящей, сложной операции, позвонить в соответствующее учреждение в Грузии, и его тут же встретят на грузинской стороне, доставят в больницу, все сделают.

Потом его еще навестит представитель грузинского «правительства Абхазии в изгнании» и вручит тысячу долларов на «поправку». Сегодня едва ли не половина абхазцев соприкоснулась с этой программой, это пациенты, которые реально, действительно получили качественную медицинскую помощь в Тбилиси, Зугдиди, и их родственники.

На Ингуре грузины охотно и по хорошей цене скупают у абхазских крестьян их урожай – орехи, фрукты. Все это сопровождается мощной пропагандой на Абхазию.

В отличие от Южной Осетии, где в августе 2008 года по Цхинвалу били «Градами», боевые действия в Абхазии окончились 25 лет назад (боевые столкновения в Галском районе и в Кодорском ущелье не в счет), и выросло целое поколение абхазцев, которые не помнят войны и тем более не знают о насильственном «огрузинивании» Абхазии.

Вывод один: случись что, эти люди хорошенько подумают, прежде чем браться за оружие в случае военного решения «абхазского вопроса». А значит, хоть ненамного, хоть на миллиметр, но абхазский «материк» сдвинулся и начал дрейф от России в сторону Грузии.

- Так, может быть, и нет ничего страшного в том, что два народа примирятся? Тем более если Тбилиси так кардинально изменил свою «абхазскую» политику, стараясь завоевать в первую очередь сердца абхазцев, а не их территорию.

- Так в том-то и дело, что вопрос стоит не о примирении, а о фактическом подкупе абхазцев. Ведь Тбилиси при этом отказывается вести переговоры с властью республики, избранной абхазским народом, то есть категорически отказывает ему в политической субъектности.

И если предположить, что Грузии удастся взять под контроль территорию Абхазии, она постарается сделать все, чтобы абхазы как народ исчезли в самое короткое время. Чтобы исполнилась программа ассимиляции абхазов и заселении территории Абхазии этническими грузинами, проводимая властями Грузии на протяжении всего ХХ века: меньшевистскими, советскими, нынешними «демократическими».

Если называть вещи своими именами, то сегодня народ в Абхазии попросту озлоблен. От безденежья и какой-то безнадеги.

Мы обеспечили безопасность республики, но этого недостаточно. Вопрос не стоит, чтобы брать на содержание республику, нужно просто помочь абхазцам развивать свое хозяйство. А исходных возможностей здесь более чем достаточно.

В противном случае нам остается ждать, когда на Псоу поднимут грузинский и натовский флаги.

Беседовал: Борис Джерелиевский