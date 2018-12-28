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В Финляндии задержали россиянку по запросу США

10:58 28.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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В аэропорту Хельсинки в середине декабря задержали россиянку, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее мать Светлану Рогожину.

По ее словам, ее дочь, 30-летнюю Миру Тэрада задержали в Хельсинки 15 декабря.

"Мы поехали из Петербурга на ярмарку в Хельсинки и при прохождении паспортного контроля ее пригласили на досмотр и потом сказали, что в системе на нее есть так называемый ордер. Сначала они сказали, что этот ордер поставлен страной Евросоюза", - рассказала она.

По ее словам, изначально у пограничников была версия, что россиянка что-то нарушила. Из-за этого они вызвали полицию. После этого матери девушки сказали, ее увезли в полицию.

"Никакого документа мне не предъявили. Мне сказали, что это ордер от США, и по соглашению между странами они обязаны ее задержать для выяснения обстоятельств", - отметила она.

Рогожина сообщила, что в тот же день она позвонила в российское консульство в Хельсинки и сообщила о случившемся, а сама вернулась в Санкт-Петербург.

Сейчас арестованная россиянка находится в изоляторе временного содержания. "Я с ней созванивалась. Там холодно, кормят только два раза. Она очень сильно похудела, очень плохо себя чувствует", - сообщила Рогожина.

По ее словам, дочери не предъявлены обвинения. "Никакие документы из Америки не пришли. По сути обвинений нет, ей не предъявлены обвинения", - отметила она.

Рогожина рассказала, что ее дочь училась в Америке в университете в Вашингтоне в 2015-2016 годах, вышла там замуж. В 2016 году она вернулась в Россию и работает в IT-компании.

Темы: Россия, США, Финляндия, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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28.12.2018, 18:53
Гость: Ник16

Нечего шляться по заграницам - дома сидеть надо, так надёжнее и целее будет.
28.12.2018, 18:17
Гость: Flor

Идиота кусок, дочь Лаврова давно работает и живет в России, а у президента по определению семья не может находиться за границей,Лавров сам 14 лет работал в пиндосии, естественно, семья была с ним, хоть ы поинтересовался,убожество лживое,модеры не баньте ответ пусть это чмо прочтет
28.12.2018, 17:36
Гость: Перемутов

Чёто россиянка какая-то непонятная. Ну Мира, положим, это ещё ничего. А вот Тетрадэ совсем уж как-то нетипично. Шляются по забугорью где ни попадя, а потом их их же благодетели и отлавливают как блох. Небось доярка Дуня из глубинки в америкосовские силки не влипнет. Честной девушке это нипочем.
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