В Киеве отреагировали на возведение заграждения на границе в Крыму

21:45

Строительство Российской Федерацией заграждения на админгранице Крыма с Украиной никоим образом не изменяет статус полуострова. Такое мнение выскзал в эфире телеканала "112 Украина" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

По его словам, подобными действиями со стороны РФ местное население пытаются убедить, что с Крымом уже все вопросы решены, что там уже обустроена граница и никаких изменений не будет.

"Это больше для внутреннего потребления, так как для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не изменяет статус полуострова", - заявил Гримчак.

Он отметил, что Министерство иностранных дел Украины направит ноту протеста в связи с данным инцидентом.

Гримчак выразил мнение, что возведение заграждения на админгранице с Крымом является "довольно странным" решением, потому что Крым – это полуостров и подходов к нему огромное количество.

Он также сообщил, что на данный момент Украина не подает электроэнергию на аннексированный полуостров.