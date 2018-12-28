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В Киеве отреагировали на возведение заграждения на границе в Крыму

21:45 28.12.2018
Фото : пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Строительство Российской Федерацией заграждения на админгранице Крыма с Украиной никоим образом не изменяет статус полуострова. Такое мнение выскзал в эфире телеканала "112 Украина" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

По его словам, подобными действиями со стороны РФ местное население пытаются убедить, что с Крымом уже все вопросы решены, что там уже обустроена граница и никаких изменений не будет.

"Это больше для внутреннего потребления, так как для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не изменяет статус полуострова", - заявил Гримчак.

Он отметил, что Министерство иностранных дел Украины направит ноту протеста в связи с данным инцидентом.

Гримчак выразил мнение, что возведение заграждения на админгранице с Крымом является "довольно странным" решением, потому что Крым – это полуостров и подходов к нему огромное количество.

Он также сообщил, что на данный момент Украина не подает электроэнергию на аннексированный полуостров.

Темы: Отношения России и Украины, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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28.12.2018, 23:33
Гость: Kpyk

И зачем было монитор буковками марать? "0"-интересу на ту реакцию - нехай себе серчает.
28.12.2018, 23:17
Гость: Гость

"Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков."
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Это звучит примерно так: "Леопольд выходи...! Выходи подлый трус...!"
Леопольд им снова: "Ребята, давайте жить дружно".
Но ребята ("партнеры") не хотят жить дружно.
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