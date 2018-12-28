Ватикан впервые применил статью УК за отмывание денег

13:18

Суд Ватикана впервые применил ст. 421-bis Уголовного кодекса Ватикана, которая предусматривает наказание за отмывание денег.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой Святого престола, трибунал Ватикана 17 декабря признал виновным Анджело Пройетти. Он получил 2,5 года лишения свободы за отмывание денег, полученных незаконным путем.

У бизнесмена был открыт текущий счет в Институте религиозных дел (ватиканском банке), на котором лежали более €1 млн. Ещё в 2014 году ватиканские власти наложили арест на эти деньги. В результате совместной работы судебных органов, Службы финансовой информации (AIF) и жандармерии Ватикана при сотрудничестве с компетентными органами Италии, был установлен факт отмывания денег со стороны Пройетти.

«Постановление суда носит фундаментальное значение с точки зрения системы предотвращения отмывания денег и противодействия финансированию терроризма, разработанной государством в последние годы», – говорится в сообщении пресс-службы.

В августе 2013 года папа Римский Франциск подписал особый рескрипт Motu proprio, который был призван привести ватиканские нормы в соответствие с международными стандартами по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Центральную роль в этой работе играет служба AIF, которая была учреждена еще в декабре 2010 года, сообщает «Право.ру». В соответствии с указанием папы Франциска, эта служба сейчас контролирует деятельность всех учреждений Святого престола, непосредственно связанных с финансовыми операциями.