Россия ввела запрет на ввоз ряда украинских товаров

14:38

Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Twitter.

«Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление», — говорится в сообщении Медведева.

По информации «Интерфакса», Россия водит эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары, сырье и украинские продукты. Точный список пока не приводится.

«Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров», — добавили в пресс-службе Кабмина.

Власти Украины ввели собственные ограничения против россиян и компаний 26 декабря. Однако список российских физических и юридических лиц, которые попали под ограничения, до сих пор не опубликован.

На этой неделе Россия опубликовала список украинских компаний и физических лиц, на которых накладываются санкции. В нем перечислены 245 человек и семь компаний. Таким образом, на сегодняшний день под ограничениями находятся 567 физических и 75 юридических лиц Украины. Как пояснил Медведев, это необходимо для защиты интересов Российского государства и граждан.