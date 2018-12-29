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Россия ввела запрет на ввоз ряда украинских товаров

14:38 29.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Twitter.

«Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление», — говорится в сообщении Медведева.

По информации «Интерфакса», Россия водит эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары, сырье и украинские продукты. Точный список пока не приводится.

«Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров», — добавили в пресс-службе Кабмина.

Власти Украины ввели собственные ограничения против россиян и компаний 26 декабря. Однако список российских физических и юридических лиц, которые попали под ограничения, до сих пор не опубликован.

На этой неделе Россия опубликовала список украинских компаний и физических лиц, на которых накладываются санкции. В нем перечислены 245 человек и семь компаний. Таким образом, на сегодняшний день под ограничениями находятся 567 физических и 75 юридических лиц Украины. Как пояснил Медведев, это необходимо для защиты интересов Российского государства и граждан.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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29.12.2018, 16:27
Гость: Вот это номер

Не может быть!Наверняка Геннадия Григорьевича Онищенко Путин вернул взад.Теперь ни одна бактерия не проскочит.
29.12.2018, 16:17
Гость: охотник за бакланами

Давно пора ,отключить российскую банковскую систему от международной ,(ну и так по мелочи ,как эмбарго на товары ,из РФ )
Зря ,Владимир-кровавый , развязал войну против Украины ,под предлогом защиты русского мира ,ой зря !
Пожалеет об этом ,в Истроию войдёт, как кровавый палач ,но не в рай, это точно !
29.12.2018, 16:10
Гость: Раньше враги

осажденню крепость лишали возможности получать еду и воду...
Теперь наши придурки сами себя в осаду загнали и ворота закрывают-что бы что нибудь в страну не попало.
Муд*чьё! Духовными Скрепками и Майскими Указами сыт не будешь.
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