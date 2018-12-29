Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

11:01

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.

Самолет главы белорусского государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БелТА.

В Москве президенты двух стран продолжат разговор по вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря.

Главы государств ранее провели беседу, в ходе которой обсудили вопросы общей повестки дня. Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь как однозначно позитивный момент был отмечен рост товарооборота.

Среди других актуальных тем были ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки продуктов питания на российский рынок.

Кроме того, президенты, особенно во время встречи один на один, подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию. Было отмечено отставание по некоторым позициям и обозначено намерение данные процессы активизировать.