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Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

11:01 29.12.2018
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.

Самолет главы белорусского государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БелТА.

В Москве президенты двух стран продолжат разговор по вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря.

Главы государств ранее провели беседу, в ходе которой обсудили вопросы общей повестки дня. Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь как однозначно позитивный момент был отмечен рост товарооборота.

Среди других актуальных тем были ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки продуктов питания на российский рынок.

Кроме того, президенты, особенно во время встречи один на один, подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию. Было отмечено отставание по некоторым позициям и обозначено намерение данные процессы активизировать.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.12.2018, 16:32
Гость: Слава

Сегодня для ликвидации Белоруссии, Вашингтон заинтересован в ее присоединении к России. Так им проще уничтожить непокорную социалистическую Белоруссия с помощью своих ставленников в Кремле.
29.12.2018, 16:31
Гость: охотник за бакланами

Неужели у Лукашенко нет аналитиков трезво и логично предвидеть ситуацию ?
Если Белоруссия прогнется под Кремль ,то Белоруссию ждёт судьба Смоленской или Тверской области,с лицом азиатской внешности.
Лучше газ по 200 ,чем по 70 ,в роли вассала, и с клодзетом на улице .(тем более что и в самой РФ цены на топливо будут совсем скоро мировыми )
Протяни время Григорьевич ,всего 2019 год, и убедишься ,что путь с РФ -это путь в никуда ,(да ещё и первым кто распустит псевдосоюз опять станет Москва)
Неужели соседним странам не надоело быть в роли холуев у Москвы ?
29.12.2018, 15:11
Гость: .ВВП дал Луке три дня ?

откуда такая инфа? Подслушал или сам придумал?Никакой капитуляции не будет
потому как нет войны.Примут компромиссные решения в рамках союзного государства поздравят из телевизора народы с наступающим,закончат год на позитиве. И по домам..
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