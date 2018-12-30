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«Би-би-си» подала жалобу в МИД России после публикации списка сотрудников

09:28 30.12.2018
МИД РФ © KM.RU
МИД РФ © KM.RU
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«Би-би-си» направила в МИД России официальную жалобу с просьбой проверить утечку личных данных своих российских сотрудников.

В корпорации также отреагировали на реплику представителя МИД Марии Захаровой, которая заявила, что опубликованные данные доступны в соцсетях. «Как минимум часть опубликованной информации есть только у государственных органов», — говорится в сообщении.

«Мы попросили российские власти расследовать это происшествие, которое не может не вызывать тревогу», — сказал глава Всемирной службы «Би-би-си» Джейми Ангус

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем фейсбуке, что никаких жалоб от «Би-би-си» на конец рабочего дня 29 декабря в ведомство не поступало.

«Никаких обращений с жалобами от Би-би-си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в департамент информации и печати никто от Би-би-си не обращался: зав корпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны», — написала Захарова.

Она рассказала, что в 16:55 субботы, 29 декабря, МИД получил запрос от корреспондента «Би-би-си» со списком вопросов. Министерство на них ответило, а также инициативно обратило внимание на то, что ранее корпункт «Би-би-си» не обращался к Москве.

Позже вышла статья корпорации о том, что она обратилась с жалобой в российский МИД по поводу публикации имен ее сотрудников в ряде СМИ.

Темы: Великобритания, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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30.12.2018, 19:44
Гость: ***

Во,во у палки два конца, а доверие штука со множеством концов во все стороны.
30.12.2018, 18:50
Гость: 123

это из серии - а нас за шо?
вирус хохлизма оказался заразным..
до этого в британии опубликовали списки британских сотрудников RT и Sputnik с явным прицелом терроризировать людей там работающих.
что еще веселит, это то что bbc представляет себя якобы независимыми, а спутник голосом кремля, мол финансируется из бюджета..
а то что bbc финансируется из Специального налога на тв в британии (тоже госбюджет) - ни слова..
30.12.2018, 17:34
Гость: venara

Я ему вежливо и тактично:С какой стати я?
А он мне грубо и дерзко: С какой стати я?
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