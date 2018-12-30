«Би-би-си» подала жалобу в МИД России после публикации списка сотрудников

09:28

«Би-би-си» направила в МИД России официальную жалобу с просьбой проверить утечку личных данных своих российских сотрудников.

В корпорации также отреагировали на реплику представителя МИД Марии Захаровой, которая заявила, что опубликованные данные доступны в соцсетях. «Как минимум часть опубликованной информации есть только у государственных органов», — говорится в сообщении.

«Мы попросили российские власти расследовать это происшествие, которое не может не вызывать тревогу», — сказал глава Всемирной службы «Би-би-си» Джейми Ангус

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем фейсбуке, что никаких жалоб от «Би-би-си» на конец рабочего дня 29 декабря в ведомство не поступало.

«Никаких обращений с жалобами от Би-би-си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в департамент информации и печати никто от Би-би-си не обращался: зав корпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны», — написала Захарова.

Она рассказала, что в 16:55 субботы, 29 декабря, МИД получил запрос от корреспондента «Би-би-си» со списком вопросов. Министерство на них ответило, а также инициативно обратило внимание на то, что ранее корпункт «Би-би-си» не обращался к Москве.

Позже вышла статья корпорации о том, что она обратилась с жалобой в российский МИД по поводу публикации имен ее сотрудников в ряде СМИ.