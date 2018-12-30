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СМИ узнали о посредничестве экс-офицера ГРУ между Дерипаской и Манафортом

18:25 30.12.2018
Фото со страницы Paul Manafort в соцсети
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Бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин, против которого США в декабре ввели санкции, был связан с президентской кампанией нынешнего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, выяснил журнал Time.

Согласно проведенному им расследованию Бояркин «являлся ключевым связующим звеном» между экс-руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской (последнего издание называет «могущественным союзником президента России Владимира Путина»).

Бояркин, как указывает Time, этой осенью дал первое интервью средствам массовой информации. В беседе с представителями журнала экс-разведчик, по данным издания, признал, что во время президентской кампании 2016 года в США «был на связи» с Манафортом от имени Дерипаски. «Он [Манафорт] задолжал нам много денег. И он предлагал способы, которыми мог бы вернуть их», — цитирует Time Бояркина.​

К весне 2016 года, когда Манафорт присоединился к кампании нынешнего главы США, он «был почти сломлен», поясняет издание. Ветеран-политтехнолог, по его данным, к этому времени имел долги на миллионы долларов. На эти деньги Манафорт покупал роскошную недвижимость, одежду, автомобили и антиквариат.

Согласно судебным материалам против Манафорта в США и на Каймановых островах, в этот же период он был должен «боссу Бояркина», Олегу Дерипаске, замечает издание. С главы предвыборного штаба Трампа российский бизнесмен, по его информации, требовал денег за неудачную коммерческую сделку на Украине и по другим контрактам.

Роль Бояркина в деле состояла в том, чтобы эти средства у Манафорта забрать, пишет РБК. «Я сильно надавил на него», — рассказал Time экс-офицер ГРУ, однако это оказалось малоэффективным. В петиции, зарегистрированной юристами Дерипаски в 2014 году на Каймановых островах, утверждается, что Манафорт и его тогдашний партнер «просто исчезли» с $19 млн, которые им предоставил российский бизнесмен.

В апреле 2016 года, когда имя Манафорта стало появляться в американских газетах, он бесплатно помогал кампании Трампа в качестве советника. При этом всю информацию, которой владел Манафорт, он передавал «своему давнему покровителю в Москве» Дерипаске, замечает Time. 

Темы: Отношения России и США
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Комментарии читателей
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30.12.2018, 22:22
Гость: Всё решает только Суд

Кузница посредников. Бизнецменов то есть. Законом не запрещено
30.12.2018, 20:13
Гость: Skeptik

Новость, Дерипаска стал бизнесменом
А я думал он просто член семьи
30.12.2018, 19:58
Гость: Так трамп

что, майор ГРУ?
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