Первая группа американских военных покинула Сирию
США начали вывод войск из Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu.
По данным агентства, не менее 50 служащих армии США разгрузили склад с оружием и боеприпасами в провинции Эль-Хасака и отправились в сторону Ирака на бронированных автомобилях.
Сообщается, что на складе площадью около 400 квадратных метров находилось вооружение, предназначенное для сил самообороны сирийских курдов.
Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о победе в Сирии над ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и выводе войск США из арабской республики, отметив, что борьба с террористами была их единственной целью.
Вскоре после этого Джеймс Мэттис подал в отставку с поста главы Пентагона. Он опубликовал письмо, в котором недвусмысленно говорится о разногласиях с президентом по ключевым вопросам.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что сотрудников Госдепартамента эвакуируют в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.