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Британия после Brexit откроет две новые зарубежные военные базы

11:43 30.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Лондон хочет открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из ЕС, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра обороны страны Гэвина Уильямсона.

"Британия откроет две новые военные базы в Карибском бассейне и в Юго-Восточной Азии, в то время как страна нацелена на расширение военного присутствия за рубежом после Brexit, рассказал Гэвин Уильямсон", - пишет газета.

Отмечается, что Великобритания может разместить новые базы в Сингапуре или Брунее, а также на острове Монтсеррат, британской заморской территории, или же в Гайане, входящей в британское Содружество наций. По данным источника, базы могут появиться "в течение нескольких лет".

У Великобритании уже есть постоянные зарубежные военные базы на Кипре, в Гибралтаре, на Фолклендских островах и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Уильямсон отметил, что выход Великобритании из ЕС стал для роли страны в мире "важнейшим моментом после окончания Второй мировой войны".

"Настало наше время для того, чтобы вновь стать настоящим глобальным игроком, и я думаю, что вооруженные силы играют в этом действительно важную роль", - сказал министр.

По мнению Уильямсона, "политический акцент" Великобритании после Brexit значительно сместится, и страна начнет выстраивать более глубокие отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, странами Карибского бассейна и Африки.

Темы: Великобритания
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Комментарии читателей
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30.12.2018, 21:06
Гость: мнение вскользь

Не-е-е, англо-пиндосы скрывают. Нам от агентуры доподлинно известно, Британия вскоре открывает 3 танковых базы в Украине, "Центурионы" сейчас ремонтируют. К ним -несколько авиабаз, военно-морские в Херсоне и Новой Каховке( возможно, и в Днепре, градоначальник просит). Тыщ 50-60 в первой линии будет. Ага, и крылатые ракеты, направленные на сердце РФ -М...ск.
30.12.2018, 19:16
Гость: Европеец

Зоя лучше написала. :) Лучше чем Твои лжи третьего порядка.
30.12.2018, 18:43
Гость: ruswalenok

Нынешний англосаксонский мир представляет собой настоящую «цивилизацию лжи». В том смысле, что чем дальше – тем меньше в нем остается даже не правды, как таковой, а даже отсылок к ней. В том смысле, что, все чаще даже ложь в нем базируется вовсе не на
искажении реальности – а на искажении уже существующей лжи. То есть – появляется ложь второго, третьего и т.д. порядка,
виртуальная реальность, моделирующая иную виртуальную реальность.
Причем, поскольку указанный «виртуальный мир» является на порядки более эффективным в плане демонстрации
своих «достижений», он буквально «высасывает» все имеющиеся ресурсы. Почти ничего не оставляя для обломков «старой»,
т.е., реальной, экономики,
которая при подобном положении начинает закономерно деградировать, уничтожая тем самым базис существующей системы…
В общем, можно отметить, что после уничтожения советского влияния мир оказался погруженным в такое количество лжи,
что вряд ли можно говорить о возможности дальнейшего его существования.
Да, не развития даже – а простого выполнения текущих функций.
Разумеется, это не значит, что «все умрут». Конечно же, нет. Эта невозможность современного мира означает только то,
что после исчерпания существующих ресурсов он просто «упадет» на более низкую ступень развития,
при которой наличие указанной «индустрии лжи» станет просто невозможным.
Задача России - вернуть ПРАВДУ этому миру, сохранить человеческое лицо человечества.
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