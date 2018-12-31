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Киев и Донецк заявили о нарушении «новогоднего» перемирия

07:45 31.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Спартак из минометов и гранатометов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.

"В 23:30 в воскресенье - населенный пункт Авдеевка (вентиляционный ствол шахты Бутовка) - населенный пункт Спартак, выпущено 2 мины калибром 82 мм, 29 гранат из АГС-17 (автоматический гранатомет - ИФ), а также используется стрелковое оружие", - сказал он.

В свою очередь пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает, что позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны из БМП-2 в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении.

Ранее сообщалось, что начиная с 1:01 мск 29 декабря, согласно достигнутой Минской контактной группой договоренности, в Донбассе вступило в силу соглашение о соблюдении всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

Темы: Православный мир на Украине, Ситуация на Украине
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