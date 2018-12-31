Депутат Рады сравнил украинцев с блокадниками Ленинграда

14:55

Депутат украинского парламента Вадим Рабинович заявил, что киевские власти жертвуют здоровьем граждан ради очередного транша МВФ.

По его словам, Министерство социальной политики сократило нормы потребления некоторых продуктов более чем в два раза.

«Раньше норма хлеба равнялась 250 граммам, теперь — всего 100 грамм <…> Прямо как в блокадном Ленинграде!» - заявил Рабинович в эфире своей авторской передачи на украинском ТВ.

Он добавил, что, постановление кабмина изменит и норму потребления животных жиров, а также кондитерских изделий (как обстояло дело в блокадном Ленинграде с кондитерскими изделиями и не слишком ли смелыми сравнениями бросается пан депутат? — прим. РВ).

«Наш Кабмин ради очередного транша жертвует нашим здоровьем. Глава Минсоцполитики Андрей Рева на днях пересмотрел рацион украинцев. Правительство своим постановлением уменьшило потребление хлебобулочных изделий, жиров животного происхождения, сладостей и кондитерских изделий. Под сокращение попали нормы сахара, меда и ржаного хлеба!».

Напомним, ранее в этом году государственная служба статистики Украины сообщала, что доход 33,9% украинцев составляет меньше фактического прожиточного минимума.

Коснулся Рабинович и темы долгов Киева.

«Украине нужно отдать 12 млрд долгов в следующем году. Это абсолютно неподъемная сумма для нашей экономики, даже если представить, что она покажет небывалый рост. Даже если наша экономика будет расти, то благодаря реструктуризации Яресько (экс-министр финансов Украины в кабинете Яценюка — прим. РВ), весь рост пойдет в счет долгов международным финансовым институтам. Этот круговорот долгов нужно просто остановить! Позиция нашей политической силы относительно решения вопроса с внешним долгом абсолютно простая — МВФ покинет Украину, как только мы победим на выборах. Точка!».

Рабинович в своей передаче уже не раз поднимал острые для сегодняшней Украины вопросы, снабжая это популистскими заявлениями на тему «Так больше нельзя» и драматическими риторическими вопросами вроде «доколе?».

При этом Рабинович является депутатом Рады, стало быть, принадлежит к законодательной ветви власти, хоть и от условного противостоящего майданной власти «Оппоблока». Сейчас является членом партии Евгения Мураева «За життя».

У Рабиновича, как и у всякого уважающего себя украинского политика, имеется гражданство Израиля. Украинские СМИ сообщают, что при репатриации Рабинович взял имя Давид.