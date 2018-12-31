Депутат Рады сравнил украинцев с блокадниками Ленинграда
Депутат украинского парламента Вадим Рабинович заявил, что киевские власти жертвуют здоровьем граждан ради очередного транша МВФ.
По его словам, Министерство социальной политики сократило нормы потребления некоторых продуктов более чем в два раза.
«Раньше норма хлеба равнялась 250 граммам, теперь — всего 100 грамм <…> Прямо как в блокадном Ленинграде!» - заявил Рабинович в эфире своей авторской передачи на украинском ТВ.
Он добавил, что, постановление кабмина изменит и норму потребления животных жиров, а также кондитерских изделий (как обстояло дело в блокадном Ленинграде с кондитерскими изделиями и не слишком ли смелыми сравнениями бросается пан депутат? — прим. РВ).
«Наш Кабмин ради очередного транша жертвует нашим здоровьем. Глава Минсоцполитики Андрей Рева на днях пересмотрел рацион украинцев. Правительство своим постановлением уменьшило потребление хлебобулочных изделий, жиров животного происхождения, сладостей и кондитерских изделий. Под сокращение попали нормы сахара, меда и ржаного хлеба!».
Напомним, ранее в этом году государственная служба статистики Украины сообщала, что доход 33,9% украинцев составляет меньше фактического прожиточного минимума.
Коснулся Рабинович и темы долгов Киева.
«Украине нужно отдать 12 млрд долгов в следующем году. Это абсолютно неподъемная сумма для нашей экономики, даже если представить, что она покажет небывалый рост. Даже если наша экономика будет расти, то благодаря реструктуризации Яресько (экс-министр финансов Украины в кабинете Яценюка — прим. РВ), весь рост пойдет в счет долгов международным финансовым институтам. Этот круговорот долгов нужно просто остановить! Позиция нашей политической силы относительно решения вопроса с внешним долгом абсолютно простая — МВФ покинет Украину, как только мы победим на выборах. Точка!».
Рабинович в своей передаче уже не раз поднимал острые для сегодняшней Украины вопросы, снабжая это популистскими заявлениями на тему «Так больше нельзя» и драматическими риторическими вопросами вроде «доколе?».
При этом Рабинович является депутатом Рады, стало быть, принадлежит к законодательной ветви власти, хоть и от условного противостоящего майданной власти «Оппоблока». Сейчас является членом партии Евгения Мураева «За життя».
У Рабиновича, как и у всякого уважающего себя украинского политика, имеется гражданство Израиля. Украинские СМИ сообщают, что при репатриации Рабинович взял имя Давид.