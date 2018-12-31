]]> ]]>
Главная В мире Новости

США в понедельник официально покинут ЮНЕСКО

09:47 31.12.2018
Материалы по теме:

Решение США о выходе из Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вступает в силу в понедельник, пишет "Интерфакс".

О прекращении участия в работе организации с 31 декабря 2018 года госдепартамент США объявили бывшей тогда генеральным директором ЮНЕСКО Ирине Боковой в октябре 2017 года.

Одновременно Вашингтон сообщил, что намерен оставаться в организации в статусе постоянного наблюдателя.

Вашингтон мотивировал решение о выходе необходимостью полной, на его взгляд, перестройки ЮНЕСКО, а также негативным отношением организации к политике Израиля в регионе.

Израиль также объявил о выходе из ЮНЕСКО после того, как в декабре 2017 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Темы: Израиль, США, ЮНЕСКО
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.12.2018, 16:17
Гость: Попутного

ветра пиндосятине в спину и пониже.
31.12.2018, 15:38
Гость: Жадные

они.
31.12.2018, 14:13
Гость: Чего, чего?

Взносы платить.
Все комментарии (8)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.