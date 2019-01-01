]]> ]]>
Главная В мире Новости

Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил

20:33 1.01.2019
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Передача части Курильских островов Японии должна проходить при согласии на это со стороны местных жителей и не предусматривает выселения россиян с этой территории, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью японскому телеканалу Asahi.

«Это (возможная передача островов Японии) должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности (территорий) к Японии», — объяснил Абэ. Он отметил, что диалог с российской стороной не идет с позиции «уходите отсюда».

Японское издание Mainichi уточняет, что в новогоднем обращении японский премьер пообещал продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным о заключении мирного договора и Курильских островах, пишут «Ведомости».

Ранее Путин и Абэ поручили своим помощникам и руководству МИД двух стран согласовать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 г. Согласно документу, остановившему войну между СССР и Японией, российская сторона соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи. Условием для передачи островов было подписание мирного договора между странами, которого до сих пор нет.
 

Темы: Отношения России и Японии, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.01.2019, 01:04
Гость: Черномордин

Почем нынче Курилы? Сколько за них хочет Кремль, а сколько и что получит? Или как всегда?
02.01.2019, 00:44
Гость: Неравнодушный

Сразу после так называемой передачи, мы получим ещё одну военную базу США у наших границ. Россия для Штатов враг и они это открыто декламируют. Япония ближайшая их союзница, имеющая подчиненный статус по отношению США. Вся политическая верхушка(элита) Японии жестко зависима от Америки, её политического истеблишмента и финансовых воротил, и не имеет ни малейшей возможности проводить суверенную политику. Фактически Япония в колониальной зависимости от США. При таком раскладе любые переговоры в этом регионе о территориальных претензиях могут вестись только на трехсторонней основе или только между суверенами. При этом гарантий в виде панибратских похлопываний по плечу явно не достаточно. Гарантии должны быть реальные, а их нарушители должны нести не только моральные издержки. К примеру, понудить Японию и США передать России в длительную аренду ( на сто лет) часть территории о. Хоккайдо для любых целей. При этом оговорить, что в случае размещения базы США на передаваемых островах Россия создаст на тот срок базу на Хоккайдо. И не надо стесняться делать грубые контрпредложения на бестактные.
02.01.2019, 00:20
Гость: Плохидела

Президент,он конечно, продался зелени и ворам и далеко не сегодня, но иногда возникает чувство, что его посещают угрызения совести.. И тогда он катает детей на своих вертолетах, целует им животики... Курилы он просто не может не отдать, он не Сталин, он подневольный!
Все комментарии (54)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.