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Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире

13:00 1.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Большое количество советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения испортило настроение министру иностранных дел Павлу Климкину. Об этом глава МИД написал на Facebook.

"Как и год назад, готовлю домашний майонез и переключаю каналы. Есть две новости: плохая — советских фильмов в новогоднем эфире все еще много, а хорошая — их все же меньше", — написал министр.

При этом Климкину "хотелось бы верить", что за прошедший год украинцы стали "еще хоть немного менее советскими".

Как пишет РИА Новости, на Украине действует закон, согласно которому с октября 2018 года доля телевещания на украинском языке должна составлять не менее 75 процентов. По словам члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, в прошлом году она была даже выше — 92 процента передач и фильмов шли на украинском. При этом российский контент в телеэфире, добавил Костинский, упал до исторического минимума — семь процентов.

Кроме того, на Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. Например, в конце октября Житомирский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. В сентябре такое же решение принял совет Львовской области.

Темы: Украина, Праздники в России и за рубежом
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Комментарии читателей
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01.01.2019, 18:58
Гость: Товарищ Сухов

Что создали украинские националисты, эти больные уроды - что? В чем их достижения? В отрицании советских фильмов?
01.01.2019, 17:43
Гость: Все

правильно, зомбанутым можно смотреть только голливудское пойло.
01.01.2019, 16:14
Гость: Климкину

Павло, пока своих нет( да, и, скорее всего, не будет) смотри советские. Тем более, это продукция очень высокого качества. А так русский язык забудешь, тебя товарищи не поймут.
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