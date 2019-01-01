Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире

13:00

Большое количество советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения испортило настроение министру иностранных дел Павлу Климкину. Об этом глава МИД написал на Facebook.

"Как и год назад, готовлю домашний майонез и переключаю каналы. Есть две новости: плохая — советских фильмов в новогоднем эфире все еще много, а хорошая — их все же меньше", — написал министр.

При этом Климкину "хотелось бы верить", что за прошедший год украинцы стали "еще хоть немного менее советскими".

Как пишет РИА Новости, на Украине действует закон, согласно которому с октября 2018 года доля телевещания на украинском языке должна составлять не менее 75 процентов. По словам члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, в прошлом году она была даже выше — 92 процента передач и фильмов шли на украинском. При этом российский контент в телеэфире, добавил Костинский, упал до исторического минимума — семь процентов.

Кроме того, на Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. Например, в конце октября Житомирский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. В сентябре такое же решение принял совет Львовской области.