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Водитель врезался в отмечавшую Новый год толпу в Токио

14:28 1.01.2019
Скриншот с YouTube
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Сотрудники японской полиции задержали в ночь на вторник водителя, врезавшегося на автомобиле в толпу в Токио, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на японские СМИ.

В результате инцидента девять человек получили травмы - восьмерых сбила машина, а еще одного побил водитель, когда вышел из машины. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вскоре после полуночи в пешеходной зоне в районе Сибуя. Там собрались тысячи человек, чтобы отметить Новый год.

Задержанный 21-летний японец пояснил, что преднамеренно направил машину на пешеходов. По его словам, таким образом, он хотел выразить протест против смертной казни в Японии.

В конце декабря ушедшего года в Японии были казнены два человека за преступления 1988 года.

Вместе с ними общее число казней в стране в 2018 году достигло 15, это самое большое число смертных приговоров, приведенных в исполнение в Японии за последние 10 лет.

На данный момент казни в Японии ожидают еще 107 человек.

Темы: Япония, Происшествия, Происшествия в мире
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