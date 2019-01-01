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Трамп назвал 2018-й годом «исторических достижений»

14:11 1.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп в новогоднем поздравлении рассказал об "исторических достижениях" Белого дома в 2018 году.
Свою команду он назвал лучшей в истории США.

"Я очень горжусь тем, что еще не было администрации, которая сделала бы за два года больше, чем администрация Трампа. Наша экономика замечательно развивается, зарплаты выросли впервые за долгое время. Люди получают больше денег, работая на одной работе, а не на двух или трех," - заявил Трамп.

Президент также добавил, что под его руководством США заключили торговые соглашения с Мексикой, Канадой и Южной Кореей, вспомнил о разрыве ядерной сделки с Ираном и переговорах с Северной Кореей, которые привели к заморозке ее ракетных испытаний.

"У нас были великие два года. Я работаю на вас, сражаюсь за вас. Мы победим, несмотря ни на что", — заключил Трамп.

При этом в новый год США вступают с частично неработающим правительством, отмечает РИА Новости. С 22 декабря часть федеральных учреждений сократила работу из-за отсутствия финансирования, к чему привело противостояние Трампа и демократов в сенате. За последний год это уже третья приостановка работы правительства.

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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01.01.2019, 17:16
Гость: а в чем достижения ?

В том что они развалили фермерское хозяйство,учинив торговую войну с Китаем? Американские фермеры в прошлом году обанкротились. Страна из кризиса не вышла. Зарплаты в США не растут,58% бедняков в стране.
01.01.2019, 14:43
Гость: грацедльс

да уж... это вам не наш сс, ну вы понимаете...
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