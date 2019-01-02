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В Донецке подорвали опору железнодорожного моста

13:00 2.01.2019
Фото с сайта Donbass.ua
Сюжет: Противостояние на Украине

В Донецке подорвали опору железнодорожного моста, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 января в Пролетарском районе Донецка, на 27-м километре перегона Чумаково — Ларино. Неизвестные взорвали центральную железобетонную опору железнодорожного моста через объездную дорогу Славянск — Донецк— Мариуполь.

Пострадавших нет, добавили в МЧС. Движение транспорта по дороге на аварийном участке было приостановлено.

Для предотвращения возможного обрушения сооружения специалисты установили три фундаментных стакана, железобетонную опору и восемь фундаментных блоков, а в межопорное пространство уложили 106 шпал. Аварийные работы завершились сегодня в 6:30 утра, уточнили в МЧС.

Сейчас в Донбассе действует "новогоднее перемирие", которое вступило в силу 29 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в ежедневных обстрелах.

Темы: Донецк, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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02.01.2019, 18:48
Гость: Отож

Нет никакого украинства. Ни как идеологии ни как политического вектора. Есть уважение и цивилизованность, и соблюдение прав проживающих народов. С этого года украинский будет по желанию и впоследствии отпадёт за ненадобностью ( в Донецке одна школа осталась). Напомню, что в Крыму три языка ( татарский, русский и украинский) . Когда будете выдавливать татарство, чеченство, кабардинство и якутство, нетолерантный вы наш "воин дивана" за чистоту крови?
02.01.2019, 18:12
Гость: Патриот России

Визитку Яроша нашли?
02.01.2019, 17:48
Гость: а еще тем же

занимались в =Старой вишне= .Думай об этом лучше
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