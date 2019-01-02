13:00

В Донецке подорвали опору железнодорожного моста, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 января в Пролетарском районе Донецка, на 27-м километре перегона Чумаково — Ларино. Неизвестные взорвали центральную железобетонную опору железнодорожного моста через объездную дорогу Славянск — Донецк— Мариуполь.

Пострадавших нет, добавили в МЧС. Движение транспорта по дороге на аварийном участке было приостановлено.

Для предотвращения возможного обрушения сооружения специалисты установили три фундаментных стакана, железобетонную опору и восемь фундаментных блоков, а в межопорное пространство уложили 106 шпал. Аварийные работы завершились сегодня в 6:30 утра, уточнили в МЧС.

Сейчас в Донбассе действует "новогоднее перемирие", которое вступило в силу 29 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в ежедневных обстрелах.