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NASA готовится к визиту Рогозина, несмотря на критику в Вашингтоне

11:55 2.01.2019
Игорь Комаров и Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный. Фото с сайта wikimedia.org
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Агентство NASA продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США.

По словам пресс-секретаря организации Меган Пауэрс, отношения между США и Россией в космической сфере уходят корнями в 1970-е годы. Также она отметила, что директор агентства в октябре посетил Россию для участия в мероприятиях, связанных с отправкой экипажа на МКС, сообщает RT.

Издание Politico отмечает, что американские законодатели от обеих партий «заявляют о нарушении правил», по их мнению, это «приглашение подрывает санкции США».

Напомним, в октябре прошлого года NASA пригласило Рогозина посетить посетить комплексы NASA, а также обсудить сотрудничество стран в сфере, связанной с космосом. Подробности визита не сообщались, но глава NASA тогда заявил о своем намерении участвовать в открытом форуме с Рогозиным.

 

Темы: Отношения России и США, NASA, Роскосмос
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Комментарии читателей
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02.01.2019, 16:10
Гость: Вот и рогозинский "дмитрий"

приперся.
02.01.2019, 15:12
Гость: такс

Думаете за работу американцы решили орден вручить Согласен с вами дельный специалист
02.01.2019, 13:23
Гость: Дмитрий

На теме Рогозина всегда хорошо просматривается плотность ботов на этом сайте.
И такие остроумные, и такие саркастичные! И батуты у Рогозина, и дырки. А американцы на таких космолетах сейчас летают, прямо радостно смотреть! И Рогозин им нужен совсем не потому, что в отличие от спасшихся при аварии космонавтов, шатлы угробили астронавтов пачками и без рогозинских батутов им до МКС просто нечем добираться.
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