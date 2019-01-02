NASA готовится к визиту Рогозина, несмотря на критику в Вашингтоне

11:55

Агентство NASA продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США.

По словам пресс-секретаря организации Меган Пауэрс, отношения между США и Россией в космической сфере уходят корнями в 1970-е годы. Также она отметила, что директор агентства в октябре посетил Россию для участия в мероприятиях, связанных с отправкой экипажа на МКС, сообщает RT.

Издание Politico отмечает, что американские законодатели от обеих партий «заявляют о нарушении правил», по их мнению, это «приглашение подрывает санкции США».

Напомним, в октябре прошлого года NASA пригласило Рогозина посетить посетить комплексы NASA, а также обсудить сотрудничество стран в сфере, связанной с космосом. Подробности визита не сообщались, но глава NASA тогда заявил о своем намерении участвовать в открытом форуме с Рогозиным.