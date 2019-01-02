Захваченный украинский диверсант «сливает» подробности наступления

15:40

Подразделения Народной милиции ДНР взяли в плен украинского боевика, который в составе одной из спецгрупп 128-й бригады ВСУ принимал участие в неудавшейся попытке проникновения на территорию Республики на южном направлении.

О захвате пленного сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает «Русская весна».

Напомним, горе-диверсант был по традиции ВСУ брошен при паническом отступлении. После оказания первой медпомощи боевик начал давать показания, из которых следует, что одной из основных ударных сил в планируемом Киевом наступлении на южном фронте ДНР должны была стать 128-я горно-штурмовая бригада.

Место ее постоянной дислокации - город Мукачево Закарпатской области. Боевик подтвердил факты проведения намеренных огневых провокаций со стороны ВСУ с применением минометов.

«Из показаний пленного, касающихся ситуации вблизи линии соприкосновения, мы видим, что никто - ни украинские политики, ни вооруженные формирования - не заинтересован в завершении конфликта в Донбассе. Поэтому говорить о скором возвращении мира на нашу землю, пока режим Порошенко находится у власти, к сожалению, не приходится», - подчеркнул Басурин.