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Захваченный украинский диверсант «сливает» подробности наступления

15:40 2.01.2019
Диверсант. Украина
Личные вещи, обнаруженные у диверсанта. Фото: Telegram-канал Inside Donetsk
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Подразделения Народной милиции ДНР взяли в плен украинского боевика, который в составе одной из спецгрупп 128-й бригады ВСУ принимал участие в неудавшейся попытке проникновения на территорию Республики на южном направлении.

О захвате пленного сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает «Русская весна».

Напомним, горе-диверсант был по традиции ВСУ брошен при паническом отступлении. После оказания первой медпомощи боевик начал давать показания, из которых следует, что одной из основных ударных сил в планируемом Киевом наступлении на южном фронте ДНР должны была стать 128-я горно-штурмовая бригада.

Место ее постоянной дислокации - город Мукачево Закарпатской области. Боевик подтвердил факты проведения намеренных огневых провокаций со стороны ВСУ с применением минометов.

«Из показаний пленного, касающихся ситуации вблизи линии соприкосновения, мы видим, что никто - ни украинские политики, ни вооруженные формирования - не заинтересован в завершении конфликта в Донбассе. Поэтому говорить о скором возвращении мира на нашу землю, пока режим Порошенко находится у власти, к сожалению, не приходится», - подчеркнул Басурин.

Темы: Донецк, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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02.01.2019, 17:13
Гость: Александр из Берлина

В КМ часто слитаются навозные мухи (или всплывает го..но в проруби): порохоботы, русофобы и всякие троли в основном из бандеровской Украины и из Литвы.
Все они пишут на русском языке всякую гадость о России, замечу не столько о руковотстве России, сколько о России и её народе.
И в их понимании народ России состоит в основном из ватников, колорадов, кацапов, которые есть быдло, ничего не понимающее вообще..
А они сами являются представителями мировой и европейской цивилизации.
Но они сами не осознают, что тем самым проявляют такие негативные понятия как чванство, высокомерие.

Но при этом они ненавидят всё русское, говорят и думают на русском языке, пытаясь вытравить из себя русский язык, но не получается, и тем самым являются представителями РУССКОГО МИРА. И это их бесит. Ясно, что двойной моралью жить нельзя. Они с ума сходят.

Бойтесь меня убл..ки!
02.01.2019, 16:56
Гость: Сергей

Да, потому и наступления нет, что вражеские планы своевременно вскрываются и заблаговр4менно озвучиваются. Передайте отбой заблудившимся ихтамнетам из США, Британии и Польши.
02.01.2019, 16:47
Гость: ВВВ

Шизуха, однако! Украинский десант в России! Дожили, блин!
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