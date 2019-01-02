В Индии миллионы женщин выстроились в шеренгу, требуя равенства

18:16

Живой стеной длиной 620 километров выстроились женщины юго-западного индийского штата Керала, чтобы символизировать единство индианок в борьбе за свои права и равенство полов.

По данным местных СМИ, акция собрала, по разным оценкам, от 3 до 5 миллионов участниц. «Стена» была выстроена вдоль шоссе между городами Касарагод и Тирувамантапурам. Среди участниц акции были известные актрисы и женщины- политики, представляющие различные политические силы, которые приехали в Кералу специально на это мероприятие. В стену встали и члены регионального правительства, собщает телеканал НТВ.

Бринда Карат, активистка Коммунистической партии Индии, заявила: «Цель сегодняшнего формирования женской стены — укрепление гендерного равенства. Женщины больше не должны сталкиваться с темными сторонами жизни».

Поводом для акции послужил скандал вокруг запрета женщинам в возрасте от 10 до 50 лет посещать расположенный в Керале храм бога Айяппана. В сентябре минувшего года Верховный суд Индии вынес вердикт, прекращающий многовековую традицию, по которой девушки и нестарые женщины не допускались в этот один из самых известных храмов Индии. Верховные судьи потребовали открыть его для женщин любого возраста с 17 октября, поскольку все верующие должны иметь равные права. Однако до сих пор ни одной женщине не удалось войти в храм, поскольку паломники-мужчины забрасывают камнями и палками любую индианку, которая пытается даже приблизиться к святыне.

Организаторы при этом подчеркивают, что цель живой стены гораздо шире, чем протест против недопуска женщин в храм. Главная цель акции — призвать к совместной борьбе за равные права полов.