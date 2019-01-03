Новый глава Пентагона назвал Китай приоритетом для ведомства

13:35

Новый исполняющий обязанности главы министерства обороны Патрик Шанахан заявил на закрытой встрече с руководителями военных служб, что политика в отношении Китая должна стать приоритетом для Пентагона, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Сообщается, что в ходе закрытой встречи Шанахан заявил, что он сфокусируется на выполнении Национальной оборонной стратегии, разработанной бывшим главой Пентагона Джимом Мэттисом и одобренной президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается,что Китай станет для Пентагона главным приоритетом. "В то время, пока мы фокусируемся на текущих операциях, и.о. министра Шанахан сказал команде запомнить: Китай, Китай, Китай", - рассказал источник.

Новая оборонная стратегия США была опубликована в январе 2018 года. В ней говорится, что долговременные стратегические соперничества с Россией и Китаем являются принципиальным приоритетом для Пентагона, требующим постоянного наращивания инвестиций.

Министр обороны США Джеймс Мэттис, представляя стратегию, заявил, что соперничество великих держав, а не борьба с терроризмом, будет в центре внимания США в соответствии с новой оборонной стратегией.