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Украина анонсировала отправку военных кораблей в Керченский пролив

21:17 3.01.2019
Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
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Украина планирует снова направить свои военные корабли через Керченский пролив. Об этом в четверг, 3 января, заявил советник президента Украины и министра обороны страны Юрий Бирюков, его слова приводит телеканал NewsOne.

По словам Бирюкова, международные договоренности дают украинским судам право беспрепятственного прохода из Черного в Азовское море и наоборот. «Конец истории. Да, мы продолжим это делать независимо от того, нравится это россиянам или нет», — подчеркнул советник.

Он также добавил, что в следующий раз украинских военных будут сопровождать международные наблюдатели.

В конце декабря 2018 года с аналогичным заявлением выступил министр обороны Украины Степан Полторак. Говоря о проходах украинских кораблей через Керченский пролив, он пообещал, что «будет и двадцатый, и тридцатый, и сотый» проход, пишет Lenta.ru.

Темы: Инцидент в Керченском проливе, Борьба за безопасность морского и речного сообщения в России, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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04.01.2019, 02:12
Гость: Дедушка

Степан, ты не прав, двадцатого раза не будет... Корабли кончатся на третьем, шлюпок и катеров хватит ещё на два-три раза... И ВСЁ...
04.01.2019, 01:30
Гость: K yt

Все по Лукичу Бланку-Ульянову - вегной догогой идете товагищи!
04.01.2019, 00:41
Гость: Так и знал,

что им понравится.
Все комментарии (22)
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