Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

15:29

Из Франции экстрадировали бывшего министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Его подозревают в десяти эпизодах мошенничества, трех эпизодах растраты и девяти эпизодах незаконной легализации имущества. Следствие считает, что бывший чиновник нанес ущерб предприятиям ЖКХ и компании "Мособлтранстинвест" на сумму в 14 миллиардов рублей.

С декабря 2013 года дело о выдаче Кузнецова рассматривалось Апелляционными судами Экс-ан-Прованса, а затем Лиона. В слушаниях принимал участие представитель Генпрокуратуры.

В конце 2017 года декрет о его выдаче подписал премьер Франции.

В конце 2018 года государственный совет Французской Республики отклонил поданную Кузнецовым жалобу на экстрадицию в Россию.