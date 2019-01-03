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Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

15:29 3.01.2019
Алексей Кузнецов. Стоп-кадр телепередачи на НТВ

Из Франции экстрадировали бывшего министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Его подозревают в десяти эпизодах мошенничества, трех эпизодах растраты и девяти эпизодах незаконной легализации имущества. Следствие считает, что бывший чиновник нанес ущерб предприятиям ЖКХ и компании "Мособлтранстинвест" на сумму в 14 миллиардов рублей.

С декабря 2013 года дело о выдаче Кузнецова рассматривалось Апелляционными судами Экс-ан-Прованса, а затем Лиона. В слушаниях принимал участие представитель Генпрокуратуры.

В конце 2017 года декрет о его выдаче подписал премьер Франции.

В конце 2018 года государственный совет Французской Республики отклонил поданную Кузнецовым жалобу на экстрадицию в Россию.

Темы: Франция, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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03.01.2019, 16:35
Гость: Alex202

Чего то случилось во Франции? Или они не испытывают такую паталогическую привязанность к ворью как в Англии?
03.01.2019, 16:20
Гость: личный опыт

вот что "Авангард" животрепещущий делает... Теперь генерал Громов, которого ты обманул и подставил сделает твою жизнь на зоне настолько невыносимой, что лучше тебе сразу бы повеситься.
03.01.2019, 16:01
Гость: Как там в фильме?

Должен сидеть.
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