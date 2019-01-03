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Саудовская прокуратура требует казнить подозреваемых по делу Хашукджи

15:24 3.01.2019
Джамаль Хашукджи
Фото с сайта wikipedia.org
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В Саудовской Аравии генеральная прокуратура потребовала казнить пятерых из одиннадцати подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генпрокурора страны.

В четверг в Эр-Рияде прошло первое заседание уголовного суда, рассматривающего дело Хашукджи. Обвинение на основании шариатского права потребовало для пяти обвиняемых смертной казни за участие в убийстве.

Журналист Джамаль Хашукджи исчез после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года. Саудовские власти только через две недели признались, что он был убит в консульстве в результате ссоры, по этому делу были задержаны 11 человек.

Турецкая полиция до сих пор не смогла найти тело погибшего журналиста.

Темы: Саудовская Аравия, Расследование преступлений в мире, Взаимоотношения власти и СМИ в мире, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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03.01.2019, 18:13
Гость: 123

В этом различие латиницы и кириллицы.
--
нет, это разница в тупоумности журналюг и дебильных правилах перевода которые втемяшивали в ссср и до их пор в рф.
именительные транслируются Фонетически, но нерусь засевшая в управлении русским языком последние 100 лет исковеркала русский язык.
03.01.2019, 18:02
Гость: Alex202

Не факт. Вместо исполнителей могут казнить еще каких то журналистов.
03.01.2019, 17:43
Гость: Фамилию этого человека

в англоязычных странах произносят как Хашоги, а в российских СМИ - Хашукджи. В этом различие латиницы и кириллицы.
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