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Польская православная церковь отказалась признать новую на Украине

10:13 4.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Митрополит Варшавский и всей Польши Савва направил письмо Константинопольскому патриарху, в котором заявил об отказе признавать недавно созданную на Украине церковь, пишет "Интерфакс".

Глава Польской православной церкви напоминает патриарху Варфоломею, что в соответствии с канонами вернуть "раскольнические церковные группы" в лоно Церкви можно только через их покаяние, а снимать запрет в служении, в частности с лидера бывшего Киевского патриархата Филарета (Денисенко), может только "тот, кто его налагал".

"В любом случае у Филарета и его последователей мы не видели раскаяния, покаяния, смирения, которые обычно предшествуют снятию запретов! Этого не было. И в этом заключается проблема. Поэтому их нельзя признать настоящими пастырями, которые могут осуществлять таинства. Так называемому "митрополиту" Епифанию (главе новой церкви - ИФ), а в действительности светскому человеку, нанесен вред", - отмечает польский митрополит.

Копия письма патриарху Варфоломею была разослана главам всех поместных Православных церквей, получил ее и предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.

Комментируя этот документ, в Отделе внешних церковных связей УПЦ обратили внимание на то, что митрополит Савва обращается к предстоятелю Украинской православной церкви, употребляя его полный титул, то есть называет его Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины.

"Это означает, что предстоятель Польской православной церкви продолжает признавать единственным каноническим главой Украинской православной церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, несмотря на то, что патриарх Варфоломей в одном из своих предыдущих писем заявил, что наш Блаженнейший потеряет возможность носить титул митрополита Киевского и всея Украины после проведения так называемого "объединительного собора", - отметили в синодальном отделе.

Темы: Польша, Православный мир на Украине
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Комментарии читателей
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04.01.2019, 22:39
Гость: kj

Эта "Православная Церковь - УПЦ" есть один из идеологических отделов КГБ/ЧК/ФСБ Ни Верой НИ Ьогом там и не пахне.
04.01.2019, 21:07
Гость: Зоя

Кто проголосовал? Да Варфоломей со своими подручными стамбульскими митрополитами и проголосовал.
Про "большое собрание патриархов" нам не надо заливать, не было его.
А для непонятливых повторяю - Ни один патриарх, ни одна Поместная Православная Церковь Варфоломея НЕ ПОДДЕРЖАЛА. НИ ОДНА.
04.01.2019, 20:41
Гость: кочегар Вася

"В пользу этого вывода говорит тот факт, что НИ ОДНА Поместная Православная Церковь НЕ поддержала Варфоломея. НИ ОДНА."
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Однако странны Ваши слова.Если ни одна не поддержала,то кто же тогда проголосовал за предоставление Томоса Украине?Ведь не единолично же Варфоломей решал,а было очень представительное собрание патриархов и там подавляющим количеством голосов решили.Это не РПЦ,где всё решает Кирилл.В Константинополе таких замашек не практикуют.
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