При авиаударе коалиции по Дейр-эз-Зору погибли двое россиян

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Женщина и ребенок с российским гражданством погибли при авиаударе международной коалиции по подконтрольному боевикам "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) району провинции Дейр-эз-Зор, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Совета по правам человека при главе Чечни, входящая в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта Хеду Саратову.

У погибшей жительницы Надтеречного района Чечни 35-летней Хавы Ахъядовой остались пять дочерей в возрасте от полутора месяцев до 12 лет, которых временно приютила курдская семья.

"В результате попадания ракеты в дом в этом же районе погиб четырехлетний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана. Мать ребенка получила тяжелое ранение в область таза и не может передвигаться, второй сын, Умар, выжил и находится с ней", — рассказала Саратова.

По ее словам, около пятнадцати ее заявительниц рассказали, что их дочери вышли на связь из обстреливаемого района и молят о помощи, практически все они имеют на руках по несколько малолетних детей. Саратова сообщила агентству, что погибшие при авиаударе имели российское гражданство.

"Эти женщины, по сути, оказались заложницами террористов, они их не выпустили, теперь они находятся в окружении, гибнут под бомбами и молят родных о помощи, мы ежедневно получаем от них аудиосообщения соответствующего содержания", — отметила правозащитница.

Кроме россиянок, там сотни женщин с детьми из других стран.

"Я призываю всех, кто в состоянии повлиять на эту ситуацию, — остановите гибель невинных детей в Шаафе, Кишме и Сусе, организуйте для них гуманитарный коридор, в эти праздничные дни сотни матерей хоронят своих детей под руинами", — говорит Саратова.

В конце ноября прошлого года гостелевидение Сирии сообщило о гибели мирных жителей сирийской деревни Аш-Шаафа в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ. В Сирии они действуют без согласия официальных властей страны.