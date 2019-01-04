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При авиаударе коалиции по Дейр-эз-Зору погибли двое россиян

17:01 4.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Женщина и ребенок с российским гражданством погибли при авиаударе международной коалиции по подконтрольному боевикам "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) району провинции Дейр-эз-Зор, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Совета по правам человека при главе Чечни, входящая в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта Хеду Саратову.

У погибшей жительницы Надтеречного района Чечни 35-летней Хавы Ахъядовой остались пять дочерей в возрасте от полутора месяцев до 12 лет, которых временно приютила курдская семья.

"В результате попадания ракеты в дом в этом же районе погиб четырехлетний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана. Мать ребенка получила тяжелое ранение в область таза и не может передвигаться, второй сын, Умар, выжил и находится с ней", — рассказала Саратова.

По ее словам, около пятнадцати ее заявительниц рассказали, что их дочери вышли на связь из обстреливаемого района и молят о помощи, практически все они имеют на руках по несколько малолетних детей. Саратова сообщила агентству, что погибшие при авиаударе имели российское гражданство.

"Эти женщины, по сути, оказались заложницами террористов, они их не выпустили, теперь они находятся в окружении, гибнут под бомбами и молят родных о помощи, мы ежедневно получаем от них аудиосообщения соответствующего содержания", — отметила правозащитница.

Кроме россиянок, там сотни женщин с детьми из других стран.

"Я призываю всех, кто в состоянии повлиять на эту ситуацию, — остановите гибель невинных детей в Шаафе, Кишме и Сусе, организуйте для них гуманитарный коридор, в эти праздничные дни сотни матерей хоронят своих детей под руинами", — говорит Саратова.

В конце ноября прошлого года гостелевидение Сирии сообщило о гибели мирных жителей сирийской деревни Аш-Шаафа в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ. В Сирии они действуют без согласия официальных властей страны.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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05.01.2019, 02:15
Гость: потому что

Когда бомбит коалиция колокол временно ломается.
05.01.2019, 01:16
Гость: Гость

А почему в Европе не звонит колокол по очередным невинным жертвам ударов коалиции?
05.01.2019, 00:35
Гость: Homo sapiens sapiens

Статью надо было назвать, например, так: «При авиаударе коалиции по Дейр-эз-Зору погибли 35-летняя Хавы Ахъядова из Чечни и четырехлетний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана»
Иначе у меня (и, уверен, у большинства читателей) первая мысль была - погибли ещё двое российских военнослужащих.
И, если уж эта тема поднята, поинтересоваться, как погибшие оказались в Сирии?
Варвару Караулову за попытки попасть к своему Ромео в Сирию всё же закрыли.
Но, выясняется, что в это же время сотни влюблённых северокавказских леди катили в Сирию, напутствуемые умилёнными родственниками.
Разумеется, если сейчас кто-либо из "органов" или просто госпожа Хеда Саратова, «входящая в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта» поинтересуется, выяснится, что никто из (многочисленных!!) родственников выехавших северокавказских дам не имел ни малейшего представления, что эти дамы едут в зону этого самого конфликта.
А поскольку они все очень уверенно ничего не знали, то (в отличие от родителей Варвары) нужные заявления в нужные органы не подавали.
А нет заявления – нет и дела. Всё по закону.
А дело есть. Тоже по закону. Вывозить влюблённых придётся.
И что бы ни говорил Рамзан Ахмедович, Аллах денег на это не даст, придётся брать из бюджета.
Такое получается равенство перед законом, учитывающее национальные особенности, учитывать которые закон тоже предусматривает.
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