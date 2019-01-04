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США и НАТО выдвинули России ультиматум о выполнении ДРСМД

19:09 4.01.2019
Йенс Столтенберг. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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НАТО дает России последний шанс спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил  генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи министров иностранных дел стран альянса, на которой госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о намерении Вашингтона выйти из договора через 60 дней, если Россия не ликвидирует свою ракетную программу.

По словам Помпео, в течение этих 60 дней США не будут разрабатывать, производить или размещать такие ракетные системы.

"НАТО дает России последний шанс по спасению ДРСМД, или она должна готовиться к миру без ДРСМД", - сказал Столтенберг. "Министры [иностранных дел стран НАТО] пришли к заключению, что США выполняют ДРСМД, а Россия - нет. Мы договорились вместе продолжать обсуждение этой ситуации и мы готовы разрабатывать системный ответ, если Россия не вернется к ДРСМД", - приводит его слова ТАСС.

"Все ракеты опасны, но эти [крылатые ракеты средней дальности] особенно опасны, поскольку они малозаметны, способны нести ядерное оружие, высокомобильны и могут достичь европейских городов, - продолжил Столтенберг. - НАТО будет готовиться к миру без ДРСМД, хотя мы сожалеем, если этот договор исчезнет".

"НАТО начнет подготовку системы ответных мер альянса, если Россия не ликвидирует свои крылатые ракеты, - сказал Столтенберг. - Нам нужно быть готовыми к тому, что в мире не будет этого договора, и это вызывает у нас сожаление".

Он отказался отвечать вопрос, о каких именно мерах идет речь. "Это настолько серьезно, что если я начну перечислять потенциальные ответные шаги, это только усилит неопределенность и напряженность, поэтому мы будем делать это в сбалансированном и ответственном режиме", - пообещал генсек НАТО.

Темы: США, Вооружения в России, Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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05.01.2019, 01:23
Гость: Батун

"Нас побить,побить хотели
Нас побить пыталися...
Да мы и сами не сидели,
того дожидалися!"
Это не мое,народное...
05.01.2019, 01:21
Гость: Гость

Ты виноват лишь в том, что хочется нам кушать...
05.01.2019, 01:06
Гость: Навеяло

Ультиматум!
«Атаману шайки по очистке чужих садов и огородов Михаилу Квакину и его гнуснопрославленному помощнику Петру Пятакову, иначе именуемому просто Фигурой (тут Квакин комментирует: "гнуснопрославленный"! Это уж что-то очень по-благородному, могли бы дурака назвать и попроще), а также всем членам этой позорной компании ультиматум.
Ввиду того, что вы по ночам совершаете налеты на сады мирных жителей, не щадя и тех домов, на которых стоит наш знак — красная звезда... вам, трусливым негодяям, мы приказываем: не позже, чем завтра утром, Михаилу Квакину и гнусноподобной личности Фигуре явиться на место, которое им гонцами будет указано, имея на руках список всех членов вашей позорной шайки.
А в случае отказа мы оставляем за собой полную свободу действий».

Квакин не знает, что такое ультиматум, и более эрудированный Алешка объясняет ему доходчиво и вполне по сути дела: «Это такое международное слово. Бить будут».
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