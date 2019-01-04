США и НАТО выдвинули России ультиматум о выполнении ДРСМД

19:09

НАТО дает России последний шанс спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи министров иностранных дел стран альянса, на которой госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о намерении Вашингтона выйти из договора через 60 дней, если Россия не ликвидирует свою ракетную программу.

По словам Помпео, в течение этих 60 дней США не будут разрабатывать, производить или размещать такие ракетные системы.

"НАТО дает России последний шанс по спасению ДРСМД, или она должна готовиться к миру без ДРСМД", - сказал Столтенберг. "Министры [иностранных дел стран НАТО] пришли к заключению, что США выполняют ДРСМД, а Россия - нет. Мы договорились вместе продолжать обсуждение этой ситуации и мы готовы разрабатывать системный ответ, если Россия не вернется к ДРСМД", - приводит его слова ТАСС.

"Все ракеты опасны, но эти [крылатые ракеты средней дальности] особенно опасны, поскольку они малозаметны, способны нести ядерное оружие, высокомобильны и могут достичь европейских городов, - продолжил Столтенберг. - НАТО будет готовиться к миру без ДРСМД, хотя мы сожалеем, если этот договор исчезнет".

"НАТО начнет подготовку системы ответных мер альянса, если Россия не ликвидирует свои крылатые ракеты, - сказал Столтенберг. - Нам нужно быть готовыми к тому, что в мире не будет этого договора, и это вызывает у нас сожаление".

Он отказался отвечать вопрос, о каких именно мерах идет речь. "Это настолько серьезно, что если я начну перечислять потенциальные ответные шаги, это только усилит неопределенность и напряженность, поэтому мы будем делать это в сбалансированном и ответственном режиме", - пообещал генсек НАТО.