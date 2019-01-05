МИД РФ потребовал разъяснения причин ареста россиянина по запросу США

17:06

На тихоокеанском острове Сайпан по запросу ФБР США задержали российского гражданина Дмитрия Макаренко.

Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел России. По данным ведомства, россиянин 1979 года рождения прибыл на Сайпан 29 декабря вместе с супругой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями, пишут «Известия».

Его задержали сотрудники ФБР в аэропорту сразу после прилета.

В дипведомстве подчеркнули, что посольство России в Вашингтоне узнало о задержании от родственников Макаренко. Таким образом, американские власти нарушили двустороннюю Консульскую конвенции, не проинформировав о задержании российского гражданина в трехдневный срок.

Согласно документу от 1964 года, представителю консульства предоставляется право на посещение задержанного или находящегося под арестом гражданина «в течение двух-четырёх дней после ареста или задержания такого гражданина в зависимости от его местонахождения»

Подобная ситуация происходит не в первый раз, добавили во внешнеполитическом ведомстве. По мнению российских дипломатов, у американских властей вошло в норму «пренебрежительное отношение к своим международным обязательствам».

По имеющимся данным, Макаренко уже этапирован во Флориду, при этом представители российского посольства по-прежнему не получили доступ к нему.

«Требуем от Вашингтона разъяснения причин ареста и полного соблюдения прав гражданина России», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Согласно данным, размещённым на сайте электронной службы публичного доступа к документам федеральных судов США (PACER Monitor), Макаренко предстал перед судом Северных Марианских Островов 31 декабря 2018 года в связи с обвинительным заключением от 15 июня 2017 года, вынесенным федеральным окружным судом Южного округа Флориды, сообщает RT. На том же заседании было принято решение о его переводе в штат Флорида.

Обвинение в адрес россиянина включает в себя восемь пунктов, среди которых сговор с целью вывоза военной продукции, в частности термальных и ночных прицелов для винтовок, без лицензии, а также два случая отмывания денег. Ему грозит до 45 лет тюремного заключения.

В обвинительном заключении указывается, что никакие изделия или услуги военного назначения не могут быть экспортированы или переданы иным образом из Соединённых Штатов в другие страны без лицензии или письменного разрешения Управления США по контролю за оборонной торговлей.