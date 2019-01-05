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Источник сообщил о решении NASA отложить визит Рогозина в США

12:00 5.01.2019
Игорь Комаров и Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный. Фото с сайта wikimedia.org
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Поездка главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США может быть полностью отменена из-за "позиции определенных политических кругов", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"В первую очередь это должен был быть ответный визит <...> на поездку главы НАСА в Россию. Будем надеяться, что НАСА удастся решить все политические вопросы и встреча все же состоится, предложение с их стороны сохраняется", — уточнил собеседник агентства.

Ранее  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало российских коллег о переносе на неопределенный срок запланированного на февраль визита Рогозина в США.

Роскосмос ждет официальных разъяснений по организации визита российской делегации в США. Подготовка к запланированным переговорам по программе МКС и дальнему космос не приостанавливается, сообщается на сайте ведомства.

Темы: Дмитрий Рогозин, Космонавтика в мире, NASA, Роскосмос
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Комментарии читателей
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05.01.2019, 21:15
Гость: Суверенный демократ

Испугались, что дядя Дима разоблачит их Голливуд с высадкой на обратной стороне Луны. Очкуют супостаты!
05.01.2019, 19:46
Гость: да-да

"чего Рогозину в Штатах делать то?"- журналисту,доктору- философу,экс депутату "родины" итд итп;с канувшего в лету , так никуда и не взлетевшего шутейно,национально-патриотического корабля КРО..очевидно виднее.
05.01.2019, 19:37
Гость: Катапуся

Я - не гуманитарий, но такие мелочи знаю. Погуглил, благо есть интернет. Но выставлять себя безграмотным инженером - стыдно. За что Родина ему подарила 30 тысяч, - мне непонятно. (Пишется слитно). Я бы со стыда провалилась и отдала назад эти тридцать тысяч.
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