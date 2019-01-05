Источник сообщил о решении NASA отложить визит Рогозина в США

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Игорь Комаров и Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный. Фото с сайта wikimedia.org

Поездка главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США может быть полностью отменена из-за "позиции определенных политических кругов", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"В первую очередь это должен был быть ответный визит <...> на поездку главы НАСА в Россию. Будем надеяться, что НАСА удастся решить все политические вопросы и встреча все же состоится, предложение с их стороны сохраняется", — уточнил собеседник агентства.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало российских коллег о переносе на неопределенный срок запланированного на февраль визита Рогозина в США.

Роскосмос ждет официальных разъяснений по организации визита российской делегации в США. Подготовка к запланированным переговорам по программе МКС и дальнему космос не приостанавливается, сообщается на сайте ведомства.