Источник сообщил о решении NASA отложить визит Рогозина в США
Поездка главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США может быть полностью отменена из-за "позиции определенных политических кругов", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
"В первую очередь это должен был быть ответный визит <...> на поездку главы НАСА в Россию. Будем надеяться, что НАСА удастся решить все политические вопросы и встреча все же состоится, предложение с их стороны сохраняется", — уточнил собеседник агентства.
Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало российских коллег о переносе на неопределенный срок запланированного на февраль визита Рогозина в США.
Роскосмос ждет официальных разъяснений по организации визита российской делегации в США. Подготовка к запланированным переговорам по программе МКС и дальнему космос не приостанавливается, сообщается на сайте ведомства.