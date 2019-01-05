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Иран направит боевые корабли к берегам США

22:20 5.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В марте корабли Исламской Республики Иран направятся в Атлантический океан к побережью США для несения боевого дежурства, заявили в военном ведомстве страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание IRNA.

"Миссия может занять до пяти месяцев ввиду дальности маршрута", — уточнил заместитель командующего ВМС Ирана.

В ведомстве добавили, что заход кораблей в Атлантический океан будет контрмерой в ответ на присутствие флота США в Персидском заливе.

Отмечается, что в составе флотилии будет находиться новейший иранский эсминец "Саханд".

Двадцать первого декабря 2018 года группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем USS John C. Stennis вошла в акваторию Персидского залива.
 

Темы: Иран, США
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