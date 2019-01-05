Пираты атаковали судно с российским экипажем у берегов Бенина

13:17

У берегов Бенина на западе Африки пираты атаковали судно MSC Mandy, на борту которого находились 24 человека - 23 россиянина и 1 гражданин Украины.

Инцидент произошел в ночь на 2 января во время дрейфа в 20 милях от берега около порта Котоноу. По данным спасательно-координационного центра Росморречфлота, на борт судна ворвались от семи до девяти вооруженных огнестрельным и холодным оружием человек, которые начали грабить экипаж, пишет РИА Новости.

Спустя два часа после нападения они покинули судно, похитив шестерых членов экипажа — капитана, его старшего помощника, третьего помощника капитана, боцмана, фиттер-сварщика и повара. Все они, уточнили в Росморречфлоте, являются гражданами России. Остальные 18 членов экипажа не пострадали.

Посольство РФ подтвердило российское гражданство захваченных в Гвинейском заливе моряков.

"Нападавшие захватили шесть человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные - граждане России", - приводит ТАСС сообщение посольства.

Меры по освобождению моряков предпринимает также посольство РФ в Нигерии. Там уточнили, что из 24 членов экипажа россиян было 23 человека. Те, кого не взяли в заложники пираты, находятся в безопасности на борту своего судна, которое уже покинуло территориальные воды Бенина и Нигерии.

"Посольство в сотрудничестве с местными органами безопасности принимает все необходимые меры для установления местонахождения российских моряков и их освобождения", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Нигерии.