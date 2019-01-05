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Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

14:33 5.01.2019

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.

Фото с личной страницы Петра Порошенко в соцсети

Перед подписанием документа состоялся в храме Святого Георгия в Стамбуле молебен с участием украинских политиков.

В молебне приняли участие президент Украины Пётр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, а также другие украинские политики и священники.

В декабре Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний (Думенко), напоминает RT.

Сообщалось, что константинопольский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии предстоятелю новой украинской церкви Епифанию 6 января. 

В Русской православной церкви заявили, что создание новой церкви на Украине отбросит украинское общество ещё дальше от мира и от разрешения религиозного вопроса.

Темы: Украина, Церковь
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Комментарии читателей
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05.01.2019, 21:18
Гость: Хмы

А чем тебя Урюпинск - столица российской провинции не устраивает?
На твой кишлак не похож? Ты не расстраивайся, крепись.
05.01.2019, 21:17
Гость: Сторонний наблюдатель.

сам выдумал или Кисель ТВ сказал?
05.01.2019, 21:12
Гость: Сторонний наблюдатель.

Идиот это-Крошка Цахес.
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