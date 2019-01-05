«Отговорки»: как Британия готовилась к отравлению в Солсбери

17:20

Хакеры опубликовали документы, которые, по их мнению, свидетельствуют о предварительной подготовке к отравлению Скрипалей

Участники хакерской группы Anonymous опубликовали документы, которые, по словам киберпреступников, принадлежат антироссийскому секретному проекту британского правительства Integrity Initiative.

Фото с сайта Pixabay.com

Согласно бумагам, ставшим достоянием общественности, с марта 2018 года Integrity Initiative занимался активным исследованием информационного освещения инцидента с отравлением российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль в британском городе Солсбери.

В частности, госпроект интересовался работой российских СМИ — телеканала RT и агентства Sputnik, сообщает ФАН.

В качестве доказательств хакеры обнародовали счета и доклад о работе RT датированные апрелем 2018 года. Отмечается, что платежные документы выставлены на имя проживающего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за «составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT». Этим же именем подписан и доклад о телеканале.

По словам киберпреступников, для отслеживания социальных медиа и общественного мнения была также организована специальная комиссия проекта Harod Associates, которая предоставляла отчеты под кодовым названием «Операция Iris».

«Мы предупредили правительство Великобритании, что оно должно провести честное и прозрачное расследование деятельности Integrity Initiative и «Института государственного управления». Но сегодня мы видим лишь неловкие отговорки и попытки политиков замалчивать эту тему», — заявили Anonymous.

Согласно информации, опубликованной Anonymous, Integrity Initiative также создает сеть филиалов в бывших республиках СССР и европейских странах. Документы также подтверждают планы проекта по антироссийской пропаганде в Молдавии и Армении.

Кроме того, в докладе хакеров также освещена и другая деятельность Integrity Initiative, не менее тесно связанная с Россией и делом Скрипалей. Так, по информации Anonymous, еще за несколько лет до инцидента в Солсбери они призывали выслать российских дипломатов из Великобритании, заявляя о необходимости некой «катастрофы» для импульса к укреплению британской обороноспособности. Примерно в то же время британская разведка наняла эксперта по химоружию Марка Лэверика из военной лаборатории в Портон-Дауне, а также несколько раз вышла на связь с вербовщиком и соседом Сергея Скрипаля.

Первая хакерская атака Anonymous на проект Integrity Initiative датируется ноябрем 2018 года. Из опубликованных тогда документов следовало, что Лондон тратит 2 млн фунтов стерлингов на формирование кластеров лидеров мнения, которые должны поддерживать антироссийский дискурс, в том числе в соцсетях. При этом Integrity Initiative спонсирует британское Министерство иностранных дел. Пока деятельность программы оплачена вплоть до марта 2019 года.

«В архиве Anonymous лежат две бюджетные заявки в «Форин-офис». Из них следует, что как минимум первую фазу МИД Великобритании одобрил», — отмечается в сообщении.

Так как опубликованные документы были по большей части проигнорированы, Anonymous решили продолжить борьбу и опубликовали вторую порцию документов британского проекта. Тогда в сети появилась информация о том, что финансист Уильям Браудер, заочно осужденный в России на 9 лет, был связан с Integrity Initiative, сообщает НСН. Помимо Браудера с ним также был связан соратник Навального Владимир Ашурков и ученый Игорь Сутягин, осужденный в России в 2004 году, а после помилованный.

Отмечается, что среди опубликованных хакерами бумаг также фигурируют материалы, связанные с Германией, Грецией, Испанией. В частности, в ряде публикаций речь идет о «фейковых доказательствах вмешательства России в референдум о независимости Каталонии».

В России пока не приняли окончательного решения о позиции, которую примет государство в отношении опубликованных документов. Ранее данные об антироссийской пропаганде со стороны британского проекта Integrity Initiative прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что если представленные материалы соответствуют действительности, то целью проекта является очернение образа России в глазах Запада.

«Если это правда, то от такого вывода [о целях и источниках финансирования проекта] никуда не уйти. Единственная задача, как можно понять из комментариев структуры Integrity Initiative, — это очернение Российской Федерации в глазах общественности зарубежных стран», — заключил Лавров.

По словам министра, сам он не уверен в правдивости представленной информации. Однако эксперты, изучившие документы, утверждают, что речь идет о дезинформации на территории суверенных государств, которую финансировало британское правительство. Кроме того, британский МИД уже признавал достоверными ранее опубликованные документы Anonymous по теме вмешательства Лондона в дела стран ЕС и ведении целенаправленной информационной войны против России.

Автор: Александра Баландина