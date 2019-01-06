США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

20:00

США отказались выдавать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Иран.

Более десяти процентов деталей российского лайнера производятся в Америке, поэтому необходимо получить одобрение сделки от Казначейства США, сообшает РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ.

"Похоже, что из-за отсутствия лицензии Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США о поставке самолетов пока не может быть и речи", — заявил представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани.

Он предположил, что на замену американских запчастей уйдет много времени.

Договор о поставках "Сухого" в Иран был подписан россиянами на авиасалоне Eurasia Airshow. Согласно документу, сделка должна была осуществиться до 2022 года.

Производить SSJ-100 начали в 2011 году. Он уже эксплуатируется в Мексике и Ирландии.