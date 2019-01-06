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США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

20:00 6.01.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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США отказались выдавать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Иран.

Более десяти процентов деталей российского лайнера производятся в Америке, поэтому необходимо получить одобрение сделки от Казначейства США, сообшает РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ.

"Похоже, что из-за отсутствия лицензии Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США о поставке самолетов пока не может быть и речи", — заявил представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани.

Он предположил, что на замену американских запчастей уйдет много времени.

Договор о поставках "Сухого" в Иран был подписан россиянами на авиасалоне Eurasia Airshow. Согласно документу, сделка должна была осуществиться до 2022 года.

Производить SSJ-100 начали в 2011 году. Он уже эксплуатируется в Мексике и Ирландии.

Темы: Иран, США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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07.01.2019, 01:08
Гость: Трамп

И сесть как Дерипаска на алюминии, потом продать амерам его разработку. Разве еще не всем понятно, что "сырьедержавие" полностью доказала свою несостоятельность.
07.01.2019, 01:06
Гость: Прохожий

Слабо. Вон даже Китай противу США не сильно рыпается.
07.01.2019, 01:00
Гость: Трамп

Т.ч. гоогл глянул, 53-54% иностранные комплектующие. 10% это только американские.
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