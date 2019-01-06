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В РПЦ заявили о непризнании православным миром главы новой церкви Украины

12:18 6.01.2019
Фото с личной страницы Петра Порошенко в соцсети
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Православные церкви отказались признавать итоги собора в Киеве, где был избран руководитель новой украинской церкви Епифаний (Думенко), заявили в Московском патриархате.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире телеканала "Россия-24" напомнил, что против создания упомянутой религиозной структуры однозначно высказались, в частности, Сербская и Польская православная церкви.

"Многие говорят: почему другие не высказываются?" - заметил он, добавив, что другие не высказываются и в поддержку Константинополя, и это тоже "немаловажный факт", потому что если бы была поддержка, высказались бы.

"Этого новоявленного предстоятеля новоявленной церкви украинской, Епифания, его ведь никто не поздравил из глав поместных Церквей, а церковный протокол такого двухнедельного молчания не предполагает", - подчеркнул спикер РПЦ.

Он напомнил, что когда в свое время главой Украинской православной церкви Московского патриархата был избран митрополит Онуфрий, его все поздравили уже на следующий день, что "очень показательно".

В целом Легойда оптимистично смотрит на перспективы развития российско-украинских отношений, считая, что нынешний кризис касается в первую очередь отношений между политическими силами.

"Но я думаю, что настолько у нас много общего и настолько у нас богатая история и культура, что когда-то это вернется на круги своя (...) Переписывать можно, но правда - она всегда оказывается потом наверху", - цитирует представителя Русской церкви "Интерфакс".

Накануне патриарх Варфоломей в храме святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии новой церкви Украины. Сегодня, 6 января, Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию. Передача документа состоялась в соборе Святого Георгия в Стамбуле.

Темы: Украина, Церковь, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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06.01.2019, 20:20
Гость: Шурику берлинскому

Шурик, бедняга, откуда ты столько бреда начерпал? Приезжай в Киев, посмотри на вечный огонь, на людей, говорящих на русском языке. Ну нельзя же быть таким зомби, дорогой.
06.01.2019, 20:11
Гость: Тау

А что за секта такая, - ПЦУ, - чтобы Думенко как-то иначе именовать?! Впрочем, нам-то какая разница, как и кого вы там именовать будете!
06.01.2019, 20:08
Гость: Тау

:-)))) и вправду кастрюлеголовые: это с каких же пор Папа Римский стал «главным еретиком»?! :-))))))) вы там язык-то ещё не забыли, - а то вон у «з Куева» после суржика какие-то «каноничные» территории возникли! - если нет, то есть вполне официальный документ, постановление архиерейского Собора 2000 г. «Принципы отношения РПЦ к инославию»!

З.Ы. Вот кстати, в глобусе Окраины который теперь «первый священнослужитель», -
Думенко али Денисенко?! :-)))))))
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