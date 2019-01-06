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Абэ считает, что мирный договор Японии и России будет выгоден и для США

11:10 6.01.2019
Синдзо Абэ. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Подписание мирного договора между Японией и Россией положительно скажется на безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, а также будет выгодно и Вашингтону, у которого заключен договор о безопасности с Токио. Об этом заявил в воскресенье японский премьер-министр Синдзо Абэ в эфире телеканала NHK.

"Японо-американский договор о безопасности является основой гарантий международной безопасности для Японии. Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США", - сказал он, отвечая на просьбу ведущего прокомментировать влияние двусторонних обязательств Токио и Вашингтона на российско-японские переговоры по мирному договору.

"Сейчас дела обстоят так, что на четырех островах живут россияне. Территориальная проблема не может быть решена, пока проживающие на четырех островах россияне не согласятся с переходом принадлежности [той или иной части Курильских островов к Японии]. Поэтому наш подход подразумевает достижение понимания по данному вопросу со стороны народов двух стран", - подчеркнул премьер.

Глава японского правительства также напомнил, что 14 января в Москве состоятся переговоры глав МИД Японии и России Таро Коно и Сергея Лаврова, после чего во второй половине января он сам отправится в РФ на встречу с президентом Владимиром Путиным.

В Сингапуре 14 ноября прошлого года Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года, напоминает ТАСС.

Темы: Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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06.01.2019, 20:31
Гость: Русский

...хохол, не скули. Крым -НАШ и навсегда. Забудь.
Твоей укр... уже нет: Донбасс откололся, Одесса на выходе. Харьков и Львов лыжи навострили. А ты всё на дерьмо исходишь...от бессилия.
06.01.2019, 20:11
Гость: Александр1

Уважаемый господин Абэ,если Вы будете каждое действие Японии согласовывать с США то России следует заключить договор о мирном сосуществовании на Дальнем Востоке с США а не с Японией! Либо Вы представитель Японии и действуйте в интересах государства Япония и ее народа ибо не загружайте Президента России неуместными вопросами.Насколько я знаю,японская нация очень гордый и честный народ,не будьте американской постилкой,имейте собственную ЧЕСТЬ.
06.01.2019, 19:30
Гость: stalker

Если этот договор будет хоть в малой степени выгоден США, значит он будет однозначно не выгоден России.
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