В Бельгии предложили запретить миграцию на десять лет

14:20

Партия "Фламандский интерес" в Бельгии предложила ввести по меньшей мере десятилетний мораторий на миграцию. Такое предложение было озвучено в рамках предварительного оглашения программы движения в перспективе предстоящих весной парламентских выборов.

"Двери должны быть закрыты, по крайней мере, на десять лет. Не из-за расизма или чувства ненависти к тем, кто находится за дверью, но из любви к тем, живет в своем доме", - заявил лидер партии Том ван Грикен.

Очередные выборы в федеральный парламент намечены на конец мая. Тема миграции может стать одной из основных в предстоящей предвыборной кампании, сообщает РИА Новости.

