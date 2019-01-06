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В Бельгии предложили запретить миграцию на десять лет

14:20 6.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Партия "Фламандский интерес" в Бельгии предложила ввести по меньшей мере десятилетний мораторий на миграцию. Такое предложение было озвучено в рамках предварительного оглашения программы движения в перспективе предстоящих весной парламентских выборов.

"Двери должны быть закрыты, по крайней мере, на десять лет. Не из-за расизма или чувства ненависти к тем, кто находится за дверью, но из любви к тем, живет в своем доме", - заявил лидер партии Том ван Грикен.

Очередные выборы в федеральный парламент намечены на конец мая. Тема миграции может стать одной из основных в предстоящей предвыборной кампании, сообщает РИА Новости.
 

Темы: Бельгия, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.01.2019, 20:30
Гость: такс

Вы хотели чтоб вам оставили лазейку Не выйдет запрещать так запрещать
06.01.2019, 18:26
Гость: Алик

Интересно, а сколько осталось бы населения в СССР, если бы не была запрещена в СССР эмиграция в 20-40-е годы?
06.01.2019, 17:44
Гость: Прохожий

Полностью запрещать миграцию глупо, а разрешать свободный въезд кому попало, как это в Европе сейчас, - ещё глупее.
Не надо бросаться в крайности.
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