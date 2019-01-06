Большой десантный корабль ВМС США направился в Черное море

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Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется в Черное море через пролив Дарданеллы. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы 6-го флота ВМС США.

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"Fort McHenry... начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении, он идет в Черное море", - сообщает пресс-служба.

"Отправка Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность в Черном море и подчеркивает наше тесное взаимодействие с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - цитирует ТАСС вице-адмирала Лизу Франкетти, командующую 6-м флотом ВМС США, который базируется в Неаполе (Италия).