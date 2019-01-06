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Большой десантный корабль ВМС США направился в Черное море

22:23 6.01.2019

Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется в Черное море через пролив Дарданеллы. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы 6-го флота ВМС США.

© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Julie Matyascik

"Fort McHenry... начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении, он идет в Черное море", - сообщает пресс-служба.

"Отправка Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность в Черном море и подчеркивает наше тесное взаимодействие с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - цитирует ТАСС вице-адмирала Лизу Франкетти, командующую 6-м флотом ВМС США, который базируется в Неаполе (Италия).

Темы: США, Чёрное море, Армии иностранных государств, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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07.01.2019, 01:12
Гость: Трамп

Примерно так оно и будет. Пару раз пролетят рядом, в рос.СМИ напишут как амеры испугались. На этом все и закончится.
07.01.2019, 01:06
Гость: Leon

Навалом его,навалом.
06.01.2019, 23:31
Гость: !

Гоблин:
"Они бродили по Свету и искали приключений на свою жо... жосткую железную броню...".
И ведь однажды они эти приключения найдут.
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