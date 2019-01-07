Власти Габона заявили о подавлении военного мятежа

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Власти Габона заявили о пресечении попытки военного переворота в стране и аресте мятежников. Задержаны четверо офицеров, еще одному удалось скрыться.

Утром в понедельник группа военных в форме республиканской гвардии страны взяла под контроль национальную радиостанцию. Мятежники объявили о создании "Национального совета по восстановлению", призванного "спасти страну от хаоса", и призвали население немедленно выйти на улицы в знак поддержки свержения президента Али бен Бонго Ондимбу, пишет "Российская газета".

Сам президент Габона находится в Марокко, где проходит процесс медицинской реабилитации после инсульта. В октябре он был госпитализирован во время визита в Саудовскую Аравию и с тех пор еще не появлялся в своей стране.

Граждане России не пострадали во время попытки военного переворота. Посольство России в Либревиле предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников дипмиссии и росграждан, находящихся на габонской территории.