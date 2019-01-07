Абэ рассказал о судьбе живущих на Курилах россиян после передачи островов

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал, что в 2019 году уделит повышенное внимание решению международных проблем, в частности — территориальному спору между Токио о Москвой о Курильских островах. Если Курилы перейдут Японии, Абэ пообещал не переселять оттуда россиян.

«Мы находимся на очень важной стадии: будем активно работать над решением дипломатических проблем, которые возникли у Японии после Второй мировой войны», — заявил Абэ в своем новогоднем обращении к соотечественникам.

По словам премьера, этот давний территориальный спор нужно разрешить так, чтобы не пострадали люди. В частности, живущие на островах россияне. Передача Курильских островов Японии должна проходить так, чтобы с ней согласились россияне, проживающие на этой территории, подчеркнул японский премьер-министр в интервью телеканалу Asahi.

Премьер напомнил, что скоро Япония окажется в центре внимания всего мира, когда в страну приедут ведущие мировые лидеры на саммит G20, в том числе президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Встреча в верхах пройдет в июне 2019 года в Осаке.

Японские СМИ тем временем прогнозируют, что визит премьер-министра страны в Россию может состоятся в самом ближайшем времени. Называют даже дату: 21 января.

Синдзо Абэ ранее признался, что символом уходящего года для него стал иероглиф «тэн», одним из обозначений которого является слово «поворачивать». Так премьер отозвался об отношениях Москвы и Токио, в которых произошел некий «поворотный момент».

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Токио при этом ссылается на Трактат о торговле и границах 1855 года. Мнение, что Япония должна вернуть все четыре курильских острова, поддержали 61,6% жителей страны. Жители российского Сахалина тем временем инициировали сбор подписей против передачи Японии территории России в любом варианте.