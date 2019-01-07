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Абэ рассказал о судьбе живущих на Курилах россиян после передачи островов

08:20 7.01.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал, что в 2019 году уделит повышенное внимание решению международных проблем, в частности — территориальному спору между Токио о Москвой о Курильских островах. Если Курилы перейдут Японии, Абэ пообещал не переселять оттуда россиян.

«Мы находимся на очень важной стадии: будем активно работать над решением дипломатических проблем, которые возникли у Японии после Второй мировой войны», — заявил Абэ в своем новогоднем обращении к соотечественникам.

По словам премьера, этот давний территориальный спор нужно разрешить так, чтобы не пострадали люди. В частности, живущие на островах россияне. Передача Курильских островов Японии должна проходить так, чтобы с ней согласились россияне, проживающие на этой территории, подчеркнул японский премьер-министр в интервью телеканалу Asahi.

Премьер напомнил, что скоро Япония окажется в центре внимания всего мира, когда в страну приедут ведущие мировые лидеры на саммит G20, в том числе президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Встреча в верхах пройдет в июне 2019 года в Осаке.

Японские СМИ тем временем прогнозируют, что визит премьер-министра страны в Россию может состоятся в самом ближайшем времени. Называют даже дату: 21 января.

Синдзо Абэ ранее признался, что символом уходящего года для него стал иероглиф «тэн», одним из обозначений которого является слово «поворачивать». Так премьер отозвался об отношениях Москвы и Токио, в которых произошел некий «поворотный момент».

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Токио при этом ссылается на Трактат о торговле и границах 1855 года. Мнение, что Япония должна вернуть все четыре курильских острова, поддержали 61,6% жителей страны. Жители российского Сахалина тем временем инициировали сбор подписей против передачи Японии территории России в любом варианте.

Темы: Курильские острова, Отношения России и Японии, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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07.01.2019, 13:55
Гость: Гость

Мне кажется, не понадобится росгвардия. Общество больно, на сильные раздражители реагирует психопатически (а продажа Курил - это пока еще мощный раздражитель). Если что-то слишком сильно задевает, этот раздражитель игнорируют, придумывают разные отмазки, лгут себе и т.д. Один подобный "социальный психопат", например, уже писал тут в комментариях, что мы территории раздаем "без потерь" (бог знает, что он имеет в виду). Еще скажут, что "вы хотите третью мировую за эти острова?" Или:"мы их опять переиграли" и т.д. Будучи не в состоянии изменить ситуацию (или думая, что они не в состоянии), люди будут в социальном плане все больше погружаться в подобное безумие.
07.01.2019, 13:43
Гость: kib

"передача Курил" ?! Это только в вашей голове и на языке у некого Абэ. РФ перестраивает и расширяет военные городки на Курильских островах. И модернизирует "пункты морской прослушки"...Курилы это "морские ворота" для АПЛ США на Д.Восток России и КНР.
07.01.2019, 13:35
Гость: Путник

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