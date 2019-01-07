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У берегов Турции затонуло судно с россиянами на борту

16:22 7.01.2019
Фото с сайта fleetphoto.ru
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Грузовое судно, на борту которого находилось несколько россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции, сообщили местные власти.

По информации РИА Новости, шесть человек погибли, семь членов экипажа удалось спасти.

Спасатели получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна «Волга-Балт» в 08:10 (совпадает с мск). 

Судно находилось в 80 километрах от Самсуна, на его борту было 13 членов экипажа: девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян. 

Темы: Турция, Происшествия
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07.01.2019, 16:57
Гость: На борту

Россиян не было.
07.01.2019, 16:47
Гость: ВДВ

На затонувшем в Черном море торговом судне не было граждан России, сообщили в российском посольстве в Анкаре.
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