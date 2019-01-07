У берегов Турции затонуло судно с россиянами на борту

16:22

Грузовое судно, на борту которого находилось несколько россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции, сообщили местные власти.

По информации РИА Новости, шесть человек погибли, семь членов экипажа удалось спасти.

Спасатели получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна «Волга-Балт» в 08:10 (совпадает с мск).

Судно находилось в 80 километрах от Самсуна, на его борту было 13 членов экипажа: девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян.