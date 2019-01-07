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Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США

20:40 7.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Сенаторы-республиканцы выразили представителям украинских общественных организаций недовольство политикой Киева.

По данным издания International Policy Digest, на встрече в США американские политики раскритиковали украинские власти за рост радикализма и наступление на свободу слова.

Кроме того, сенаторы указали собеседникам на "непродуктивную экономическую политику" Украины. В частности, речь идет о нерациональном расходовании средств, выделяемых Киеву международными финансовыми институтами. По мнению американских политиков, из-за запредельной коррупции и "непродуктивных расходов" на конфликт в Донбассе кредиты растрачиваются впустую. Это сказывается на ВВП, снижение которого, в частности, приводит к утечке рабочей силы из страны, пишет РИА Новости.

Присутствовавшие на встрече представители сената также указали украинским общественникам на недостатки судебной системы. Сенаторы считают, что власти и президент Украины Петр Порошенко политизируют деятельность судов и используют их для устранения конкурентов. Так, процесс над бывшим президентом страны Виктором Януковичем американские политики назвали "пародией на суд".

Издание отмечает, что в США опасаются эскалации конфликта с Россией. Политики предполагают, что в случае усиления напряженности между Москвой и Киевом, Вашингтону и Брюсселю не удастся остаться в стороне.
Если же Украина продолжит оставаться "неуправляемой", Белый дом будет вынужден "принять меры" в отношении действующих киевских властей, говорится в статье.

Темы: США, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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08.01.2019, 00:05
Гость: Белый дом будет вынужден "принять меры"

Ну, наконец - то допекло.Не слушаются детки, безобразничают, недоглядели опекуны.
07.01.2019, 22:46
Гость: гусскому

"НАШИ не вздумали обратно взваливать"
ВАШИ не взвалят, ВАШИ сами у пендосов помощь получают
украинцы и белорусы - часть русского народа и тебе, г. Нида, этого не разрушить.
07.01.2019, 22:20
Гость: вот как вас понять-

То негодуете по поводу ,,печенек от америкосов''. , украинцев ,,продавшихся пиндосам'' , а теперь не нравится,что Украина не управляется США.....Вы,вообще,чего хотите? Украинцы сами разберутся.....
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