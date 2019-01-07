Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США

20:40

Сенаторы-республиканцы выразили представителям украинских общественных организаций недовольство политикой Киева.

По данным издания International Policy Digest, на встрече в США американские политики раскритиковали украинские власти за рост радикализма и наступление на свободу слова.

Кроме того, сенаторы указали собеседникам на "непродуктивную экономическую политику" Украины. В частности, речь идет о нерациональном расходовании средств, выделяемых Киеву международными финансовыми институтами. По мнению американских политиков, из-за запредельной коррупции и "непродуктивных расходов" на конфликт в Донбассе кредиты растрачиваются впустую. Это сказывается на ВВП, снижение которого, в частности, приводит к утечке рабочей силы из страны, пишет РИА Новости.

Присутствовавшие на встрече представители сената также указали украинским общественникам на недостатки судебной системы. Сенаторы считают, что власти и президент Украины Петр Порошенко политизируют деятельность судов и используют их для устранения конкурентов. Так, процесс над бывшим президентом страны Виктором Януковичем американские политики назвали "пародией на суд".

Издание отмечает, что в США опасаются эскалации конфликта с Россией. Политики предполагают, что в случае усиления напряженности между Москвой и Киевом, Вашингтону и Брюсселю не удастся остаться в стороне.

Если же Украина продолжит оставаться "неуправляемой", Белый дом будет вынужден "принять меры" в отношении действующих киевских властей, говорится в статье.