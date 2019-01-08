Эдуард Лимонов: «Во Франции начинается европейская революция»

«Populism du people»: акт VIII мобилизации

Чернокожий репер Kopp Johnson написал текст о «жёлтых жилетах» и исполняет его характерно, «по-чернокожему» — пританцовывая. Текст немудрящий, повторяются строки «Жиле Жёнэ, Жиле Жёнэ». Уже создан клип, где человек с лицом Макрона исполняет его на перроне Елисейского дворца.

Для своего первого выступления в 2019 году — «Акта Восемь» - «жёлтые жилеты» назначили точками сбора символические места: площадь Биржи в Бордо, площадь Капитолия-Вильсон в Тулузе и так далее… В Париже две основных акции были намечены у отель де Вилль (здание парижской мэрии) и у Национальной Ассамблеи. Оттуда «жилеты» собирались идти на Елисейские поля.

Фото: Eric Feferberg | Agence France-Presse

Вот что написал мне мой товарищ из Парижа Тьерри М. Время 13.12, суббота, 5 января (по Москве 15.12): «Из того, что я вижу, — тысячи и тысячи людей на улицах центра города, улица Лафайет. Движутся к Большим бульварам — Фобурж, Монмартр. Пока ни одного «флика» (полицейского). Лишь вдалеке слышны сирены. Либо протестующие застали врасплох власть, либо власть испугалась и не играет больше картой репрессий, дожидаясь своего часа.

Протестующие кричат: «Вы устали, мы не устали!». Они у Ле Алля, они кричат «Макрон, мы идём тебя искать!» (аллюзия к словам Макрона, когда тот воскликнул: «Ответственный — я, пусть они придут меня искать!».

Они идут к Бобуру (улица Бобур, где расположен центр Современного искусства). Так и не видно «фликов» (т. е. — полицейских. «Флик» — эквивалент нашему «мент» — Э. Л.).

Людей полным-полно, долгие минуты они идут по очень широкой рю Лафайетт и к бульвару Осман. К настоящему моменту всё очень мирно, полиция улетучилась. Возможно, по причине тяжелораненных и ставших инвалидами во время предыдущих протестов, которые начинают вызывать скандалы даже в самой полиции.

О скандалах я знаю от моих контактов в полицейских сервисах, яростно оппозиционных режиму. В настоящее время никто не готов стрелять в толпу. А именно это движет политикой в последние недели. Они попытались употребить открытое насилие, репрессии, чтобы устрашить людей. Но это не прошло, возбудило население против власти, сделало реальной опасность гражданской войны.

Макрон ненавидим в полиции и в армии. С самого начала он встретил, если я правильно понял всё, что мне рассказывают, бунт внутри полиции. Он не может на нее рассчитывать, кроме как только на немногих полицейских. И жандармы не хотят умирать за него. Ведь они живут в тех же условиях, что и население.

«Жёлтые жилеты» сейчас у отель де Вилль (здания мэрии). Вот, мой друг, что я могу тебе сказать к этому времени».

Из следующего электронного письма в 13.26 (по парижскому времени):

«Жёлтые жилеты» сегодня намного лучше организованы, у них своя служба безопасности. Очень многочисленные дефиле в городах Руане и Лионе.

Я начинаю понимать, почему так мало «фликов». В сравнении с 12 000 мобилизованных на прошлой неделе сегодня их только 3 600. Что подтверждает мою мысль, что власть отступает. После политики силы она играет в демократию и полиция устала.

Я также думаю, что поддержки президента среди больших «патронов» и заслуженных политиков больше нет. Они оставили президента из-за страха тотального блокирования страны.

Я с самого начала знал, что «сила», афишированная этим якобы хитрым президентом, сводилась к истерии и мегаломании. По тому, что я могу видеть, площадь у отеля де Вилль полна народа. И ещё множество людей, которые далеко в перспективе рю Риволи, подходят».

«Ага вижу, нескольких фликов перед отель де Вилль. Немного».

Мой информатор V.P. Рано утром в 10.45 по парижскому: «Жёлтые жилеты» планируют создать свой список кандидатов на евровыборы и требуют освободить их арестованных сторонников. Правый философ Ален де Бенуа в видеообращении говорит о популизме народа — populism du people.

13.45 по парижскому времени (15.45 в Москве). Ещё раз пишет корреспондент V.P.: «Сан-Этьен. „Жилеты“ строят баррикады прямо на дороге. Ближе подойти нельзя из-за жандармов СRS».

15.38 по парижскому времени. От Тьерри М.: «Полиция на мостах через Сену преградила путь протестующим, которые хотят добраться до Национальной Ассамблеи. „Флики“ посылают в толпу гранаты с газом, манифестанты — камни. Служба безопасности „жёлтых жилетов“ пытается сдерживать протестующих».

15.42 от Тьерри М.: «Большая часть манифестантов прорвалась, полиция их не преследует. Манифестанты контролируются их службой безопасности. „Флики“, видимо, получили приказ оставаться спокойными. Это ясно видно в сравнении с прошлыми неделями».

15.51, Тьерри М.: «Слезоточивый газ на набережной Сены. Манифестанты научились бросать гранаты с газом обратно в полицию».

V.P. — 20.14: «Братание с „жилетами“. Полицейские братаются, CRS (жандармы) снимают их каски. Сайт LesGiletsJaune.fr».

20.55, от Тьерри М.: «В конце дня Министерство внутренних дел (которое заявляло этим утром только 12 000 манифестантов по всей Франции, затем уже — 25 000, около 15 часов) сейчас объявило о 50 000. Видео, повсюду показываемые нам, демонстрируют огромные толпы, в особенности в Париже. Толпа ещё даже не стартовала от отель де Вилль, а тысячи манифестантов уже были у здания палаты депутатов Национальной Ассамблеи. Но не только в Париже, но также в Руане, Лионе, Нанте, Монпелье, Гренобле. Короче — везде.

Если они насчитали 50 000 тысяч (чуть позже Министерство внутренних дел объявило о 60 000 манифестантов — Э. Л.), это значит, людей было как минимум вдвое больше. Это если быть сдержанным.

Гнев возрастает. Бюро официальных представителей правительства, откуда целый день раздавались презрительные для манифестантов фразы, подверглось нападению. Дверь проломлена бульдозером со стройки, и сами представители эвакуированы спецназом полиции. Народ скандировал: «Мы идём вас искать в ваших министерствах!».

И поверь мне — я слышу множество эхо, включая и силы правопорядка. Никто не хочет рисковать своей шкурой ради правительства, продавшегося Брюсселю и НАТО. Всё это свидетельствует, что мы в ситуации восстания. Население, его наиболее радикальные элементы (но это всегда так) готово вернуться к французским традициям: головы правящей власти — на пики.

Все, что видим сейчас, — это вот к чему привели 40 лет противонародной политики, война элит против их европейских народов. Истерия власти во Франции доказывает, как и во всей Европе, что они чувствуют, что земля трясётся. Это основной урок: власть перепугалась».

Я думаю, этого моего репортажа вам хватит, чтобы понять, что происходило 5 января во Франции. И понять, что там происходит нечто грандиозное.

Там началась европейская революция. Восторжествует она? Подавят её? Надеюсь — восторжествует.