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В Солсбери начат частичный демонтаж дома Скрипаля

18:15 8.01.2019

Власти британского города Солсбери приступили к частичному демонтажу дома, в котором проживал бывший российский разведчик Сергей Скрипаль.

Фото: Google Maps

Военные специалисты демонтируют крышу с дома в Солсбери, а также прилегающего к дому гаража, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на информацию, распространенную советом графства Уилтшир.

По данным издания, владельцы соседних с домом Скрипаля зданий получили извещение за подписью главы местного управления здравоохранения Трейси Дашкевич, в котором говорится, что демонтаж конструкций начнется в январе 2019 года и займет до четырех месяцев.

​Удалить крыши решено в рамках операции по очистке строений, подвергшихся, согласно выводам британских экспертов, воздействию нервно-паралитического агента, которым в марте 2018 года были отравлен Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По мнению экспертов, использовавшийся при покушении яд был нанесен на ручку входной двери дома Скрипаля, пишет РБК.

Telegraph отмечает, что перед демонтажем крыш дома и гаража они для дополнительной безопасности будут укрыты герметичным коконом. Так же герметично обещают упаковать и детали конструкций перед их вывозом. По завершении​ демонтажа дом и гараж планируется накрыть новыми крышами.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервнопаралитическим веществом в Солсбери в марте прошлого года. Лондон обвинил в отравлении российские спецслужбы.

Накануне британские СМИ описали подробности жизни пострадавших после покушения: они до сих пор живут в Великобритании, находятся под наблюдением врачей, а недавно их посещали друзья и родственники.

Как полагают эксперты, отцу и дочери не угрожает в данный момент опасность - они будут оставаться под защитой, но свободны в передвижении.

Темы: Дело Сергея Скрипаля
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.01.2019, 01:46
Гость: А чё?

Да вы садист. А кто будет защищать в Англии права и имущество "обычных россиян" типа брюлькиных и других песковых, если отозвать посла?
09.01.2019, 01:43
Гость: Надо весь

солсбери утилизировать.
08.01.2019, 22:16
Гость: Влад 33

После очередной (было подано более 70 - ти!) ноты протеста врученной англичанам , со стороны России, и всего этого бесстыдства Англии, на мой взгляд, было бы уместно отозвать из Англии российского посла, со всей его свитой.. (предлог - не нужен! Скрипали - вот итог работы МИДа Англии!), как делает масса стран, рангом пониже, тем самым показав не Англии, а своим гражданам России, что борьба за гражданку России Юлию скрипаль, дошла до своего (на Сегодняшний день) логического конца.. Пусть принимают меры англичане, иначе - стыдно смотреть на всю эту бумажную свистопляску, глазами обычного россиянина! Решительней нужно быть, коль Прав!
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