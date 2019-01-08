В Солсбери начат частичный демонтаж дома Скрипаля

18:15

Власти британского города Солсбери приступили к частичному демонтажу дома, в котором проживал бывший российский разведчик Сергей Скрипаль.

Фото: Google Maps

Военные специалисты демонтируют крышу с дома в Солсбери, а также прилегающего к дому гаража, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на информацию, распространенную советом графства Уилтшир.

По данным издания, владельцы соседних с домом Скрипаля зданий получили извещение за подписью главы местного управления здравоохранения Трейси Дашкевич, в котором говорится, что демонтаж конструкций начнется в январе 2019 года и займет до четырех месяцев.

​Удалить крыши решено в рамках операции по очистке строений, подвергшихся, согласно выводам британских экспертов, воздействию нервно-паралитического агента, которым в марте 2018 года были отравлен Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По мнению экспертов, использовавшийся при покушении яд был нанесен на ручку входной двери дома Скрипаля, пишет РБК.

Telegraph отмечает, что перед демонтажем крыш дома и гаража они для дополнительной безопасности будут укрыты герметичным коконом. Так же герметично обещают упаковать и детали конструкций перед их вывозом. По завершении​ демонтажа дом и гараж планируется накрыть новыми крышами.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервнопаралитическим веществом в Солсбери в марте прошлого года. Лондон обвинил в отравлении российские спецслужбы.

Накануне британские СМИ описали подробности жизни пострадавших после покушения: они до сих пор живут в Великобритании, находятся под наблюдением врачей, а недавно их посещали друзья и родственники.

Как полагают эксперты, отцу и дочери не угрожает в данный момент опасность - они будут оставаться под защитой, но свободны в передвижении.