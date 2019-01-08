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Япония предложит России отказаться от компенсаций по Курилам

09:16 8.01.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Япония намерена предложить России отказаться от взаимных притязаний на компенсацию в рамках мирных переговоров по южным Курильским островам. Об этом сообщает Yomiuri со ссылкой на свои источники.

Российской стороне будет озвучена эта идея во время следующих переговоров между странам по мирному договору.

Ранее Япония считала Южные Курилы оккупированной территорией со времен Второй мировой войны, поэтому Токио оставлял за собой право добиваться компенсации за захват земель. Теперь власти страны относятся к этому с сомнением, полагая, что такие претензии осложнят диалог с Россией.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

Темы: Курильские острова, Япония, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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08.01.2019, 22:20
Гость: Павел__

А тебе, "взрослик" анонимный - пока кривляющийся ... с главного канализационного канала не расскажет, что царьком принято решение о передаче островов япам - будет неочевидно, к чему всё идет?
08.01.2019, 22:08
Гость: Павел__

"На мой взгляд, мы пока не можем просто послать японцев подальше и отказаться от переговоров.
Так что будем морочить им голову еще десятилетия."
- да, от нашего "главного спасуна" - "многоходовщика" все граждане России уже слышали сказки, что РФ в ВТО не вступит, т.к. это России невыгодно, а интернет-млюдолизы хором рассказывали, что это просто "мороченье голов" забугорью...
А потом р-раз - и вступили! И инте-л.облюды начали тем-же хором петь, как "вова снова всех сделал, вступив Россию в ВТО".
То, что сказка про "мороченье голов" в случае островов - это та-же старая сказка, что из в истории с ВТО - о великом гениальном "многоходовщике" - это уже очевидно.
08.01.2019, 21:55
Гость: Павел__

Ну вот, очередное "мухло" - "детектед"...
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