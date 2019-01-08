В США юриста Весельницкую обвиняют в воспрепятствовании правосудию

20:40

В США российскому адвокату Наталье Весельницкой предъявили обвинение в воспрепятствовании расследованию дела об отмывании денег компанией Prevezon Holdings, сообщается на сайте американского минюста.

Наталья Весельницкая. Стоп-кадр телепередачи RT

Согласно обвинительному заключению, Весельницкая во время рассмотрения иска к Prevezon Holdings представила заведомо ложные результаты расследования, якобы проведенного российскими властями и оправдывающего ответчика. Она состояла в команде защиты и скрыла от суда, что «в кооперации с высокопоставленным российским прокурором» участвовала в подготовке этого документа, сообщил минюст США.

По обвинению Весельницкой грозит в США до 10 лет тюрьмы.

В мае 2017 г. Prevezon Holdings, владельцем которой на тот момент был россиянин Денис Кацыв (сын вице-президента РЖД Петра Кацыва), заключила с властями США соглашение по делу о легализации денег, связанных с налоговыми махинациями в России.

Минюст США считал, что деньги, о хищении которых ранее заявлял Сергей Магнитский, были незаконным путем выведены через структуры, аффилированными с Prevezon, в том числе путем покупки недвижимости в Нью-Йорке в 2009–2013 гг., напоминают "Ведомости".

По условиям соглашения, Prevezon согласилась выплатить США $5,9 млн штрафа без признания вины. Эта сумма составляет менее 3% от той, что изначально запросили власти США. По условиям сделки правительство признало, что кипрская компания не входила в состав преступной группы по отмыванию денег в России. После заключения соглашения власти США также сняли арест со счетов Prevezon.

Весельницкая известна как одна из участниц встречи в июне 2016 г. с сыном Дональда Трампа, в ноябре того же года избранного президентом США. В апреле 2018 г. Весельницкая дала в закрытом режиме показания следователям комиссии сената США по делу о вмешательстве России в выборы американского президента. Она утверждала, что не встречалась и не имела контактов с людьми из окружения Трампа.