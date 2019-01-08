]]> ]]>
Главная В мире Новости

Украина не может определиться, куда девать томос об автокефалии

14:06 8.01.2019

Пергамент с текстом томоса об автокефалии новой Православной церкви Украины, выставленный накануне на всеобщее обозрение, убрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве. О том, где в настоящее время находится документ, не сообщается.

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Патриарх Варфоломей вручил главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии 6 января. 7 января документ был торжественно выставлен в Софийском монастыре, на праздничную службу пришло все политическое руководство Украины во главе с президентом Петром Порошенко.

В тот же день руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш сообщил, что документ нужно будет отправить обратно в Стамбул, чтобы его подписали все члены Вселенского Святейшего Синода Константинопольского патриархата. После этого томос уже окончательно вернется на Украину, где будет храниться "в особых условиях", пишут "Вести".

Позже Министерство культуры Украины опровергло информацию о том, что томос  в ближайшие дни вернут из Киева в Стамбул. Об этом сообщает украинский телеканал «1+1».

Новая украинская церковная структура пока не прокомментировала, где может находиться томос и будут ли его перевозить в Стамбул.

Темы: Украина, Церковь
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.01.2019, 22:21
Гость: нехохол

Люблю хохлов,веселый и прыгучий народ,в значительной своей части.На форуме КМРУ-в подавляющем большинстве присутствует.Как исвестно маскаль зъел их сало,много сала,обидно"с,негодованию пределов нема,яду много льете,а могли б в змеиные аптеки сдавать,за бабки .Томас вам, возможно, попишут,очередная перемога сатаны,а вам кайф.Не успеете протрезветь от радостных гуляний.а там снова очередные перемоги замаячат.. Совсем скоро,через несколько месяцев, весна придет- время собачьих гуляний и выборов у буйных свидомых-не скучно совсем.Процветайте хохлы.
08.01.2019, 22:05
Гость: Гость

Айяяяя. Нет печати, айяяяяяяя...

В мире делопроизводство отличается от ордынско-сталинского в Московии. Так что не волнуйтесь там все есть что должно быть.
08.01.2019, 21:38
Гость: Если

газетку поразмять, то вполне.
При Советской власти пользовались и не чирикали.
Построили великую страну.
А за 19 лет с туалетной бумагой всё прос..али.
Все комментарии (46)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.