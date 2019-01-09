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В Белоруссии вынесен первый в этом году смертный приговор

16:29 9.01.2019
Суд, судебная система
Фото с сайта Pixabay.com
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Могилевский областной суд в Белоруссии приговорил к смертной казни Александра Осиповича, обвиненного в двойном убийстве с особой жестокостью, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Приговором суда обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве) двух лиц, совершенном с особой жестокостью, ему назначена исключительная мера наказания - смертная казнь - расстрел", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков избил случайных знакомых девушек. Те, опасаясь за свои жизнь и здоровье, закрылись в ванной комнате, пытаясь спастись, но мужчина, вооружившись молотком и ножами, ворвался в ванную комнату. После этого, он нанес одной девушке не менее 77 ударов молотком, ножом и руками по различным частям тела, из них не менее 48 ударов молотком по голове.

Второй девушке - не менее 16 ударов ножом и руками по различным частям тела, из них не менее 2 ударов ножом в шею и голову. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда о смертной казни приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2018 году было вынесено два новых смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

Темы: Белоруссия
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Комментарии читателей
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09.01.2019, 20:38
Гость: 22

Читая комментарии, не понимаю: а чем принципиально вы все отличаетесь от тех преступников, которых убивает государство? Получается, что ничем. И не надо бла-бла-бла про их жестокость говорить и про то, что "а если бы они твою сестру так убили" и т.п. Примитивно мыслите... Вы реально не понимаете, что действия государства по убийству человека (пусть даже и преступника) ещё более преступны, чем деяния этих преступников. Вами движет точно такая же жестокость, какая была проявлена этими убийцами. Вы - гораздо хуже и более жестоки, чем они.
09.01.2019, 20:22
Гость: Алекс Дорф

Ой, че вытворяет белорусская фемида. А вдруг через пол-года, год выяснится, что не он это злодейство учинил, а Карлсон, который живет на крыше.
09.01.2019, 19:57
Гость: Зоя

Молодцы белорусы! Туда выродку и дорога.
Низкий поклон Батьке и Могилевскому областному суду.
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