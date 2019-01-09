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Члены синода Константинопольского патриархата подписали томос для Украины

14:38 9.01.2019
Православие, церковь, Украина
Фото с сайта Pixabay.com
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Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на украинские СМИ.

"Отныне документ окончательно оформлен. На протяжении нескольких дней он вернется в Украину", - говорится в сообщении, проиллюстрированном фотографией с церемонии подписания.

Как сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины митрополит Епифаний получил свиток томоса из рук Вселенского патриарха Варфоломея 6 января в Стамбуле. Патриарх Варфоломей подписал томос 5 января.

7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор в Киеве.

После этого томос был возвращен в Стамбул для подписи всеми членами синода Вселенского патриархата, который традиционно собирается 9 числа каждого месяца.

Представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор заявил, что томос об автокефалии будет возвращен на Украину безотлагательно после подписи участниками синода, после чего уже постоянно будет находиться в Киеве. При этом он отметил, что документ действителен после подписи Вселенским патриархом, "но, согласно процедуре, там также должны быть подписи тех архиереев, которые принимают участие в синоде Константинопольского патриархата".

Ранее в Московском патриархате заявляли, что православные церкви отказались признавать итоги собора в Киеве. В минувшую субботу в РПЦ также назвали подписанный в Стамбуле томос бумагой, не обладающей никакой канонической силой.

Как стало известно 5 января, томос предусматривает, что кафедра ПЦУ будет находиться в Киеве, но церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины.

15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя.

Митрополит Епифаний (в миру - Сергей Думенко, 1979 года рождения) до собора являлся митрополитом Переяславским и Белоцерковским Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.

Темы: Православный мир на Украине
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Комментарии читателей
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09.01.2019, 20:56
Гость: Мнение

Ждем заявления Святейшего Синода Грузинской православной о признании сестринской Православной Церкви на Украине.
Думаю до конца февраля процесс признания ПЦУ мировыми церквями будет ответом на истерическое шипение некоторых иерархов РПЦ, вроде Гундяева и Чаплина.
09.01.2019, 20:47
Гость: Мнение

Православие пришло на Русь в Киеве, оно там и остается. А пришло оно из древней Византии (Константинополя), где существовало за сотни лет до Руси. Русь же долго оставалась языческой, пока не удостоилась подарка от греков (все священники на Руси были греки, все книги на греческом...).
В любом случае никто кроме украинцев не будет решать, никто не будет ими командовать, тем более - Кирилл, продавший Христа ради политических соображений и денег.
Я , кстати, вовсе никакой не украинец, но уважаю этот свободолюбивый народ.
09.01.2019, 20:23
Гость: Alexander der Große

Неправда ваша гражданина Епифана никто митрополитом не называл. Он ведь даже не монах.
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